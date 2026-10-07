El Banco de Francia admite una situación "compleja", pero rechaza la intervención del BCE

Archivo - 20 May 2026, France, Paris: Former Secretary General of the French Presidency and candidate for Bank of France Governor, Emmanuel Moulin looks on during a hearing before the Finance Commission of the National Assembly in Paris. Moulin, a former - Thomas Samson/AFP/dpa - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, ha admitido que la situación fiscal del país galo "es compleja" ante el repunte de los rendimientos exigidos a la deuda francesa, aunque ha subrayado que no se dan las condiciones para una intervención del Banco Central Europeo (BCE), cuya misión es combatir la inflación, "no resolver los problemas presupuestarios de Francia".

En una entrevista con la emisora 'France Inter', el banquero central galo ha defendido que el aumento del coste de la deuda es un fenómeno común entre los países desarrollados a consecuencia del conflicto en Oriente Próximo, el temor a la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, así como a la competencia de las grandes tecnológicas estadounidenses por la financiación.

En el caso de Francia, Moulin ha apuntado que "el impacto es mayor" en parte debido a que el déficit es mayor que el de otros países de la eurozona y a la incertidumbre política sobre la votación del presupuesto.

"La situación es grave, pero podemos actuar aprobando un presupuesto y comprometiéndonos a garantizar que este no supere un déficit del 5%", ha subrayado.

"Ya nos encontramos en una zona de riesgo", ha advertido en referencia a la evolución adversa del déficit en 2026, que Moulin ha atribuido a la desaceleración del crecimiento, por lo que considera crucial cumplir los objetivos de 2027.

De esta manera, para el gobernador del Banco de Francia el país galo "no debería buscar soluciones en Fráncfort", sede del BCE, ya que las soluciones "están en casa", mientras que el mandato del 'Guardián del euro' es combatir la inflación, "no resolver los problemas presupuestarios de Francia".

En este sentido, ha recordado que, si bien el BCE ha intervenido en otras ocasiones comprando deuda cuando las condiciones de transmisión de la política monetaria se vieron afectadas y la inflación era insuficiente, "hoy no es el caso".

"El BCE no está para abordar los problemas presupuestarios de los países, sino para combatir la inflación y mantenerla en torno al 2%. Por lo tanto, no creo que las condiciones sean propicias para la intervención del Banco Central Europeo", ha añadido.

El gobernador del Banco de Francia advirtió esta semana en una entrevista con 'Financial Times' de que el país galo corre el riesgo de verse "estrangulado por los tipos de interés" si no toma medidas para sanear sus finanzas públicas, lo que suscitó críticas de políticos franceses, como Jean-Luc Mélenchon.

A este respecto, Moulin ha asegurado que no se dejará intimidar y seguirá expresando su opinión dentro del marco del mandato del Banco de Francia. "Hasta ahora, solo conocía un país donde intentaron intimidar al gobernador del banco central: la América de Trump, con Jay Powell", ha comentado.