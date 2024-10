El Banco de Pagos Internacionales destaca a República Dominicana como líder emergente en nearshoring

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio publicado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) identifica a la República Dominicana como uno de los principales beneficiarios del fenómeno de nearshoring a nivel mundial.

El informe, titulado 'Evidence of nearshoring in the Americas', coloca al país en una posición destacada junto con economías como México, Canadá, Costa Rica y Panamá.

Entre otros, revela que la República Dominicana registró un aumento significativo del 9% en su participación en las importaciones estadounidenses durante el período de finales de 2017 y mediados de 2024. Este análisis se enmarca en el contexto de los cambios en los patrones de importación de Estados Unidos, influenciados por las tensiones comerciales y geopolíticas globales de los últimos años.

El informe del BIS destaca que los países bien integrados en las cadenas de valor globales, como la República Dominicana, han podido capitalizar las oportunidades surgidas de la realineación del comercio internacional.

"Este hallazgo subraya la efectividad de las políticas de desarrollo económico del país y su capacidad para adaptarse a las cambiantes dinámicas del comercio global", han destacado desde el Gobierno.

En ese sentido, el ministro de Industria, Comercio y Miypmes, Víctor 'Ito' Bisonó se mostró satisfecho con los resultados del citado informe.

"Esta distinción por parte del BIS valida nuestros esfuerzos continuos en materia de comercio exterior y posiciona a la República Dominicana como un actor clave en el proceso de nearshoring en las Américas. A su vez, representa una oportunidad significativa para consolidar y expandir nuestro rol en las cadenas de valor regionales y globales", ha subrayado.

Ito Bisonó ha apuntado además que el reconocimiento llega en un momento de excepcional desempeño económico para la República Dominicana. "El auge del nearshoring ha sido un factor clave en este crecimiento, consolidando al país como un destino atractivo para la relocalización de empresas", ha afirmado.