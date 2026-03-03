El BCE advierte del riesgo de aumento sustancial de la inflación ante un conflicto prolongado en Irán - FLORIAN WIEGAND

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un conflicto prolongado en Oriente Próximo que llevara a una caída persistente del suministro energético produciría un aumento sustancial de la inflación de la zona euro, según el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane.

En una entrevista con 'Financial Times', recuerda que la posibilidad de una escalada del conflicto en Oriente Próximo ha sido uno de los principales escenarios de riesgo contemplados por el BCE, cuyos análisis previos apuntan a que se produciría "un aumento sustancial de la inflación impulsada por la energía" y una fuerte caída de la producción si un conflicto provocara una caída persistente del suministro energético.

Asimismo, para el economista irlandés, el impacto se amplificaría si la situación también diera lugar a una revalorización del riesgo en los mercados financieros.

En el caso de la eurozona, Lane reconoce que un aumento de los precios de la energía ejerce "presión al alza sobre la inflación", especialmente a corto plazo, y un conflicto de estas características sería negativo para la actividad económica.

En cualquier caso, el economista jefe subraya que la magnitud del impacto y las implicaciones para la inflación a medio plazo dependen de la magnitud y la duración del conflicto, por lo que el BCE seguirá de cerca la evolución de la situación.