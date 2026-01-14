La calidad de los servicios públicos en España está por primera vez en riesgo, según el Foro de Davos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el Foro Económico Mundial de Davos el año pasado. - JAKOB POLACSEK, WORLD ECONOMIC FO

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Foro Económico Mundial (WEF) de Davos ha alertado este miércoles de que la "insuficiencia de los recursos públicos y la protección social", donde se incluyen la educación, las infraestructuras o las pensiones, se ha convertido, por primera vez, en uno de los cinco principales riesgos para España.

El 'Informe de Riesgos Globales 2026' ha destacado que la calidad de los servicios públicos se ha situado como tercera preocupación de los encuestados. Asimismo, la polarización se erigió como la principal amenaza para España, seguida de la escasez de talento o mano de obra. Ya en cuarto lugar está el alto nivel de deuda y en el quinto, la falta de oportunidades y el desempleo.

Por otra parte, Davos ha indicado que la confrontación geoeconómica, los conflictos armados entre Estados, los eventos climáticos extremos, la polarización social y la desinformación son los principales riesgos que amenazarán la estabilidad mundial este 2026.

"Se está configurando un nuevo orden competitivo a medida que las grandes potencias tratan de asegurar sus esferas de influencia", ha resumido el presidente y consejero delegado del WEF, Borge Brende.

CONFRONTACIÓN GEOPOLÍTICA, ENTRE LOS PRINCIPALES RIESGOS MUNDIALES

El documento ha revelado que, de cara a este año, la confrontación geopolítica ha sido señalada por el 18% de los sondeados como el riesgo que es más probable que genere una crisis a escala global. Después, el 14% apuntó a las guerras, el 8% a los eventos climáticos extremos y un 7% tanto a la polarización social como a la desinformación.

Ya a más distancia quedaron la posibilidad de una recesión (5%); el retroceso de los derechos humanos y los efectos negativos derivados de la implementación de la IA (ambos con un 4%); o la inseguridad cibernética y la desigualdad (ambos con un 3%).

Justo la mitad de los encuestados anticipa un mundo "turbulento" o "tormentoso" en los próximos dos años, lo que supone un aumento de 14 puntos porcentuales desde el año pasado. Otro 40% espera que las perspectivas sean, como mínimo, "inestables", mientras que el 9% cree que habrá "estabilidad" y el 1% "calma".

MUNDO "TURBULENTO O TORMENTOSO" PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

En cuanto al horizonte a diez años vista, el 57% espera un mundo turbulento o tormentoso, el 32% pronostica que la situación sea inestable, el 10% predice estabilidad y el 1% anticipa calma.

Las diez amenazas más graves para los próximos dos años son la confrontación geoeconómica, la desinformación, la polarización, los eventos climáticos extremos, las guerras, la ciberinseguridad, la desigualdad, la erosión de los derechos humanos, la contaminación y la inmigración.

Para la década predominan factores de tipo ambiental. Así, se han detectado como principales riesgos los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad, los cambios drásticos de los ecosistemas, la desinformación, los efectos negativos de la IA, la escasez de recursos naturales, la desigualdad, la ciberinseguridad, la polarización y la contaminación.