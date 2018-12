Calviño, sobre la aprobación de los Presupuestos de 2019: "Difícil no es imposible"

Publicado 05/12/2018 11:09:05 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha admitido este miércoles que aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 no va a ser fácil, pero ha señalado que el Gobierno "no va a tirar la toalla antes de empezar". "Difícil no es imposible", indicó.

Calviño, que participó en los Desayunos Informativos de Europa Press, apuntó que el anuncio de ayer del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que el Gobierno aprobará en enero las cuentas públicas es lo que han mantenido siempre, que el "plan A" era aprobarlos, por lo que dijo no entender la "sorpresa" que hayan podido causar las declaraciones de Sánchez.

Dicho esto, reconoció que no va a ser fácil aprobarlos, dado la negativa que mantienen los partidos independentistas PEdCAT y ERC, si bien afirmó que hay "una buena base sobre la que construir", que es el acuerdo con Unidos Podemos, que mantiene la disciplina fiscal, pero al mismo tiempo contempla medidas "marcadamente sociales".

Así, apuntó que las formaciones que rechazan los Presupuestos tendrán que explicar por qué no los apoyan, a pesar de contener medidas beneficiosas para los ciudadanos. En este sentido, apuntó que las protestas en Cataluña ponen de relieve que lo importante es atender las necesidades de la sociedad, en materias como Educación y Sanidad, ya que, de lo contrario, no se está respondiendo a las obligaciones como Gobierno.