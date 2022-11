Calviño asegura que el Gobierno "va poner todo de su parte" para que haya acuerdo sobre el pacto de rentas

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "va poner todo de su parte" para que los agentes sociales lleguen a un acuerdo sobre el pacto de rentas que dé una senda de evolución en los próximos años de los salarios de los márgenes empresariales.

La vicepresidenta primera considera que el Gobierno ya ha contribuido "muy significativamente" a este pacto de rentas con todas las medidas movilizadas para apoyar a las familias para contener la inflación y también con el acuerdo que llegó con los sindicatos para el alza salarial en el sector público. De aquí al final de año, Calviño ha recordado que el Ejecutivo también adoptará el acuerdo para el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2023.

"Desde nuestra parte hay un compromiso total para ayudar a este pacto de rentas, pero dos no bailan si uno no quiere y en este caso tres no bailan si no hay esa confluencia", ha subrayado la vicepresidenta durante una jornada enmarcada en los actos de difusión de la 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España', que anualmente elabora el CES de España.

En este sentido, Calviño ha señalado que aprovechar "plenamente las oportunidades" y enfrentar eficazmente los retos no es solo labor de un Gobierno, sino también de todos los agentes económicos, los agentes sociales y del conjunto de la sociedad.

"BUENAS NOTICIAS" ECONÓMICAS ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS

La vicepresidenta primera ha puesto en valor las "buenas noticias" sobre la economía española que se han ido conociendo en las últimas semanas. La última de ellas sobre la inflación en la zona euro publicada este miércoles por Eurostat, constata que "España es el país de la zona euro con la inflación más baja".

Además, la titular económica del Gobierno ha destacado las sucesivas revisiones al alza de las previsiones de diferentes organismo internacionales sobre el crecimiento de la economía española este año, que estiman entre un 4,6%-4,7%.

"La revisión al alza este año es muy importante porque nos da una base más elevada de ingresos fiscales y de punto de partida para el próximo año", ha enfatizado la responsable económica del Gobierno.

Calviño también ha hecho mención a los datos de empleo, las inversiones "milmillonarios" conocidas en los últimos días por parte de grandes empresas o a la reducción de 5.000 millones por parte del Tesoro de las emisiones de deuda netas este año, hasta los 70.000 millones. "No hay que caer en catastrofismo, pero tampoco podemos caer en la complacencia", ha subrayado la vicepresidenta.

Además, la vicepresidenta ha destacado el papel de España en el exterior y ha destacado que el país está liderando algunos de los debates más relevantes en Europa, como el de la energía y encabezando el despliegue de los fondos europeos 'Next Generation'.

"El Plan de Recuperación y los fondos europeos 'Next Generation EU' han sido absolutamente fundamentales para explicar la buena evolución de la economía española en 2020, 2021 y 2022", ha recalcado la vicepresidenta primera.