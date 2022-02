Calviño, "sorprendida" por las palabras de López Obrador, llama a "analizar exactamente qué hay detrás"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha admitido "sorpresa" por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador --que ha abogado por una "pausa" en las relaciones con España-- y ha llamado a analizar exactamente "qué hay detrás de esas palabras".

"Lo que tenemos es que analizar exactamente qué hay detrás de esas palabras y por qué en este momento, antes de pronunciarnos al respecto", ha señalado la vicepresidenta en declaraciones a la prensa tras finalizar su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea (UE), a la que ha acudido para rendir cuenta de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Calviño se ha manifestado así sobre las palabras pronunciadas ayer por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las que ha acusado a autoridades y empresas españolas de haberse aprovechado del país. "Eran como dueños de México", llegó a decir López Obrador, que ha criticado en reiteradas ocasiones el papel de España, remontándose incluso a la conquista.

Entre otras cuestiones, el presidente mexicano cuestiona los contratos suscritos por anteriores gobiernos con Repsol, OHL, Iberdrola y astilleros de Vigo.

Con todo, López Obrado asegura que ahora "no es buena la relación" con España, por lo que ha planteado "hacer una pausa", alegando que es lo que "conviene" a las dos partes. "A lo mejor ya cuando cambie el Gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía que cuando ya no esté aquí, no fuesen igual a como eran antes", declaró.