Calviño traslada a inversores extranjeros que España está comprometida con una "política fiscal responsable"

Actualizado 20/05/2019 18:07:04 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha trasladado este lunes a inversores extranjeros que el Gobierno de España está comprometido con una "política fiscal responsable", pero que al mismo tiempo no ponga en peligro el Estado de bienestar.

Calviño, que ha participado en Londres en la 'City Week 2019', que en su novena edición reúne en la capital británica a las principales empresas de servicios financieros del mundo, ha indicado que el Gobierno espera reducir este año el déficit al 2% del PIB, tras haberlo bajado al 2,5% en 2018, por debajo de lo esperado, y confía en lograr el equilibrio presupuestario en 2022.

"Gracias a una gestión fiscal responsable, hemos reducido el déficit al 2,5% en 2018", subrayó Calviño, tras afirmar que a finales de este año la deuda pública se habrá reducido hasta el 96% del PIB.

La ministra ha defendido, una vez más, la necesidad de reducir la desigualdad y la pobreza, no sólo desde el punto social y moral, sino porque también contribuye a la estabilidad económica.

📽@NadiaCalvino: We are committed to a responsible fiscal policy but without endangering our welfare state. Reducing inequality and poverty is indispensable for moral and social reasons but also for the #economy#CityWeek2019 pic.twitter.com/3UuhnJFJWc