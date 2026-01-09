Cañete (Pimec) reclama que se "blinde" la ordinalidad en la tramitación del modelo de financiación

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una atención a los medios desde el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado a las fuerzas políticas que el principio de ordinalidad quede blindado durante la tramitación parlamentaria del modelo de financiación autonómica presentado este viernes por el Gobierno: "Pedimos que se blinde esta condición, como tienen muchos países como Alemania".

En una atención a los medios tras la reunión que han mantenido patronales y sindicatos con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que en la presentación del modelo actualmente sí que se respeta este principio para Cataluña, pero que en la tramitación del proyecto debe quedar garantizado a futuro.

Ha afirmado que hay margen de maniobra para presentar propuestas que mejoren el modelo, y ha reclamado a los partidos responsabilidad, consenso y los acuerdos para también "mejorar el déficit fiscal" que tiene Cataluña.

Sin embargo, ha aplaudido que se haya presentado una propuesta después de tantos años desde la última reforma, y ha subrayado la importancia de que se permita eliminar el concepto de los anticipos, que permitirá más liquidez, ha dicho a la Generalitat: "Para los proveedores, que no se atrasen sus cobros es fundamental".

Preguntado por si Junts debe avalar la propuesta, ha rechazado valorar qué debe hacer ningún partido, y finalmente ha reiterado la petición de que Cataluña cuente con unos nuevos Presupuestos para 2026 para "poder aprovechar estos recursos".