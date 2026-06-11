Cani Fernández se despide de la CNMC pidiendo un sucesor con "capacidad técnica" y "sentido común"

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha resaltado, a pocos días de que expire su mandato, que su sucesor debe contar sobre todo con "capacidad técnica", pero también con "sentido común".

"En cuanto al perfil del posible nuevo, nueva presidente, presidenta, capacidad técnica, capacidad técnica y sentido común. Yo creo que con esas dos nos vale", ha expresado este jueves durante su participación en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, donde ha aprovechado igualmente para hacer un balance de su mandato que termina este mes de junio.

Al respecto, la directiva ha explicado que esta capacidad técnica implica por necesidades de la ley conocimiento de competencia porque el presidente no solamente preside el pleno, sino la sala de competencia.

Fernández también ha recomendado a su sucesor "que mantenga la calidad técnica de los servicios". "Y eso implica también cuidar sobre todo a las personas y hacer lo posible para que el talento no se nos vaya porque la competencia es durísima", ha destacado.

Asimismo, ha sugerido al nuevo presidente del regulador "que lo mantenga abierto al mundo, pero sobre todo que confíe en los servicios y que se apoye en ellos".

"DON DINERO TAMBIÉN ESTÁ SOMETIDO A LAS REGLAS"

En cuanto al repaso de su trayectoria en estos seis años de mandato, la experta se ha mostrado "muy agradecida" a todas las personas que conforman la CNMC, haciendo una especial mención a Ángel Torres Torres, el que fuera vicepresidente de la institución.

"Mi Ítaca era dejar al final de mi mandato una institución más fuerte, más útil, más independiente, más respetada, más humana, era contribuir a una CNMC que fuera capaz de mirar lejos, de decidir con rigor, de proteger a los consumidores, de dar seguridad a las empresas, de ayudar a España a competir mejor y de defender algo tan sencillo y tan difícil como que las reglas sean iguales para todos", ha señalado. Así, Fernández ha reconocido que al mirar atrás se da "cuenta de que su verdadera Ítaca no era el último día de mandato, que no sabe cuándo será, sino el camino recorrido durante estos seis años".

"Quevedo nos advirtió con su ironía feroz de la fuerza del dinero, poderoso caballero es Don Dinero, y sí, claro que lo es, lo vemos todos los días, pero precisamente por eso existe el derecho de la competencia, para recordarle a Don Dinero que también está sometido a las reglas, que el tamaño no da patente de corso, que la eficiencia no puede ser excusa para la exclusión, que el éxito empresarial merece admiración cuando nace del esfuerzo, de la innovación y de la calidad no cuando se alimenta de cerrar el camino a otros", ha subrayado.

RECONOCE "MOMENTOS DUROS, DE PRESIÓN Y DE SOLEDAD INSTITUCIONAL"

Al hilo, la aragonesa ha ensalzado la libertad "como uno de los bienes más preciosos". "En economía también hay libertad, pero un mercado libre no es un mercado sin ley, un mercado libre es aquel en el que la ley impide que unos pocos conviertan su ventaja en abuso y en el que muchos puedan competir, elegir, entrar, salir, mejorar y volver a intentarlo, y eso hemos tratado de hacer", ha relatado.

Por otra parte, Fernández también ha hecho referencia a cuando llegó a la entidad, en junio del 2020, cuando "el mundo era otro". "No quiero idealizar el viaje, ha habido momentos duros, momentos de presión, momentos de soledad institucional, momentos de crítica justa y de crítica injusta, momentos en los que habría sido más cómodo no decidir, pero una autoridad independiente no está para elegir la comodidad, está para elegir la responsabilidad", ha recalcado.

De este modo, la ejecutiva ha asegurado que ha "intentado defender esa independencia con todas sus fuerzas, con aciertos y con errores". "Porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez, pero siempre con una convicción, que la CNMC solo sirve a España si decide con rigor, con transparencia y sin obediencias indebidas", ha apuntado, despidiéndose "con alegría, con emoción y con la tranquilidad de saber que esta casa queda en buenas manos".

De esta manera, ha animado al organismo regulador a que siga "navegando, defendiendo mercados abiertos y justos, cuidando la independencia y haciendo de la CNMC una de las mejores agencias de competencia del mundo".

"La CNMC de hoy está mucho mejor preparada para llevar a cabo su trabajo, ya que está mucho mejor preparada para influir y para seguir trabajando de forma técnica, que es lo que garantiza la independencia", ha subrayado.

Para terminar, Fernández ha indicado que "en la medida en que mira el plan estratégico que elaboró hace seis años, todo lo que dependía de la casa está cumplido". "O sea que yo creo que el balance es bueno", ha declarado, concluyendo que espera que se siga defendiendo la existencia de mercados competitivos.

"Espero que entre todos, entre todos, sigamos defendiendo la existencia de mercados competitivos y abiertos para España", ha zanjado.