November 24, 2026, Washington Dc, Virginia, USA: US President Donald Trump alongside First Lady Melania Trump, pardons a turkey named ''Freedom'' during the 2026 Thanksgiving Turkey Pardoning ceremony, at the White House in Washington, DC, USA, on Novembe - Gent Shkullaku / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hogares estadounidenses deberán 'rascarse' algo más el bolsillo para celebrar esta noche la tradicional cena del 'Día de Acción de Gracias', ya que el precio medio del menú habitual en esta festividad se ha incrementado un 6,3% respecto del coste de 2025, en lo que supone el primer aumento desde 2022 después de tres años consecutivos a la baja, según los datos de la Federación Americana de Oficinas Agrícolas (AFBF por sus siglas en inglés).

La factura del banquete que tradicionalmente reúne en torno a la mesa a las familias estadounidenses el cuarto jueves de noviembre se ha situado en 58,63 dólares (53,58 euros) en el caso de una cena para diez comensales, el más alto desde 2023, lo que supone un coste de 5,86 dólares por persona, frente al coste de 55,18 dólares (50,43 euros) de la cena del año pasado, aunque todavía un 8,5% por debajo de los 64,05 dólares (58,5 euros) del récord de la cena de 2022.

De este modo, la de 2026 será la cena del 'Día de Acción de Gracias' más cara de todos los años en los que Donald Trump ha ocupado la Casa Blanca. En concreto, la factura para los hogares estadounidenses este año es un 19,4% mayor que los 49,12 dólares (44,9 euros) de la celebración en 2017, el primer año del primer mandato de Trump como presidente de Estados Unidos.

"El aumento general en nuestra encuesta anual refleja el incremento de los costes de llevar los alimentos de la granja a la mesa", declaró la economista de la AFBF, Faith Parum, para quien los altos precios del diésel y la escasez de mano de obra agrícola han afectado negativamente la producción en la cadena de suministro alimentaria.

El 'lobby' de los granjeros y ganaderos estadounidenses, cuyas estadísticas se remontan a 1986, destaca que el principal factor detrás del aumento en la factura de la cena de 2026 ha sido la subida del 10% del precio del pavo, elemento clave del banquete, que ha alcanzado un promedio de 23,68 dólares (21,6 euros) por una pieza de 16 libras (7,3 kg).

Entre el resto de ingredientes presentes en una cena clásica para Acción de Gracias, que, además del pavo, incluye relleno, batatas, panecillos, guisantes, arándanos, una bandeja de verduras y pastel de calabaza con crema batida, en cantidades suficientes para 10 raciones, la encuesta de 2026 constata que un tercio de los ingredientes analizados bajaron de precio, incluyendo las verduras, mientras que los bajos precios del trigo contribuyeron a la disminución del coste de productos que requieren harina.

Sin embargo, productos como los arándanos, la leche entera y los panecillos aumentaron de precio, registrando incrementos anuales del 8,8%, 8,6% y 7%, respectivamente, ya que el alto precio del combustible para la cosecha y el transporte ha incrementado los costes de producción.

Los resultados de la encuesta revelan diferencias regionales en los precios minoristas de los alimentos. De tal modo, para el Día de Acción de Gracias, el precio de la cena oscila desde los 54,33 dólares (49,6 euros) del Sur y los 56,89 dólares (52 euros) del Medio Oeste, hasta los 58,74 dólares (53,7 euros) en el Oeste y los 61,57 dólares (56,3 euros) del coste promedio en el Noreste de EEUU.

"Los precios de los alimentos son una verdadera preocupación para las familias estadounidenses, incluidas las familias agricultoras, que pagan los mismos precios en los supermercados y, además, se enfrentan al aumento de los costes de los suministros", advirtió Zippy Duvall, presidente de la AFBF.

En este sentido, el representante de los granjeros y ganaderos estadounidenses considera que, ante la difícil situación de la economía agrícola, es necesario tomar medidas para apoyar a los agricultores, que necesitan de una política agrícola sólida.

"La escasez de trabajadores agrícolas agrava aún más la situación, lo que convierte la reforma laboral en otra prioridad absoluta", añadió.