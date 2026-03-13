CEOE prevé una inflación media del 2,6% este año si el conflicto en Irán se soluciona rápido

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha advertido este viernes de que la inflación, que cerró febrero en el 2,3% interanual, "podría aumentar de forma significativa si el conflicto con Irán se prolonga y la tensión en los precios de la energía se mantiene en el tiempo".

No obstante, si se da una resolución rápida del conflicto en Oriente Próximo, la patronal estima que la inflación media se situará este año en el 2,6%.

En todo caso, CEOE considera que será en el IPC de marzo cuando se aprecien los primeros efectos del conflicto con Irán.

La organización que dirige Antonio Garamendi ha destacado además la reducción a seis décimas del diferencial entre el IPC armonizado de la Unión Monetaria (1,9%) y el de España (2,5%).

La patronal subraya que los precios de los alimentos sin elaboración registraron en febrero un repunte en su tasa interanual de cuatro décimas, hasta el 6,5%, "lo que les sitúa como el componente más inflacionista de la cesta".