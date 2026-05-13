China afirma su disposición a colaborar con EEUU tras pedir Trump que abra su mercado a empresas de su país

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, en rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han afirmado este miércoles su disposición a colaborar con Estados Unidos tras asegurar el presidente estadounidense, Donald Trump, que llevará como primera prioridad a la cumbre en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping, que el gigante asiático abra su mercado a las empresas norteamericanas.

"China está dispuesta a colaborar con Estados Unidos, defendiendo los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuo, para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e infundir mayor estabilidad y certidumbre en un mundo en constante cambio", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

En este sentido, el portavoz ha incidido en que la diplomacia a nivel de jefes de Estado "desempeña un papel estratégico fundamental en las relaciones entre China y Estados Unidos". Así ha dicho que acoge con positivamente la visita de Trump, la primera de un presidente estadounidense desde 2017.

"Durante la visita, ambos jefes de Estado intercambiarán opiniones en profundidad sobre los principales temas relacionados con las relaciones entre China y Estados Unidos, así como sobre la paz y el desarrollo mundiales", ha reiterado Guo.

Horas antes, en el marco de su viaje a Pekín, Trump ha avanzado que le reclamará a Xi que "abra" China a empresas estadounidenses. "Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", ha indicado el mandatario norteamericano a través de su red social, insistiendo en que será la "primera petición" que lance al mandatario chino.

Trump estará acompañado de una nutrida representación empresarial, entre la que figuran 16 altos directivos de grandes multinacionales estadounidenses, incluidos el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como Elon Musk, fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX. También se ha unido a última hora el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

La cita histórica en Pekín estará centrada en cuestiones comerciales entre Estados Unidos y China, con la tregua arancelaria sobre la mesa, pero con la situación en Taiwán y la guerra sin resolver en Irán como telón de fondo del encuentro.

Como cuestiones más espinosas en la cita de los líderes de las dos superpotencias mundiales se presenta la situación de la disidencia interna en China, como el encarcelamiento de Jimmy Lai, opositor hongkonés, al que Trump ha citado en repetidas ocasiones y cuya liberación ha dicho que reclamará a su colega chino durante la cumbre.

Igualmente, la cuestión de Taiwán, isla en permanente amenaza de una unificación por la fuerza con el resto de la China continental, estará presente en la cumbre de los líderes más poderosos del mundo en este momento. Trump ha reivindicado su buena relación con Xi para insistir en que Pekín sabe que Washington no quiere ver ningún movimiento en torno al territorio y ha comparado la situación con las aspiraciones rusas sobre Ucrania.