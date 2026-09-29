El comercio minorista reduce sus ventas un 1,1% en agosto

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 1,1% en agosto, tasa ocho décimas inferior a la del mes previo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2025.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,3%, tasa superior en 1,3 puntos respecto al mes anterior.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista retrocedió en agosto un 0,1% respecto al mismo mes de 2025, similar al dato registrado en julio.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación cayeron un 1,7%, mientras que las del resto de productos aumentaron un 2,4% interanual, con avances del 1,1%, del 2,7% y del 2,9% en equipo personal, equipo del hogar, y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio bajaron un 7,1% en el octavo mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, las pequeñas cadenas y empresas unilocalizadas recortaron sus ventas en agosto un 11,4% y un 0,4% interanual, respectivamente. Por contra, las ventas subieron en el comercio electrónico (+5,3%), grandes cadenas (+3,4%) y en grandes superficies (+2,4%).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2025.

LAS VENTAS SE ELEVAN UN 0,3% EN EL MES

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se han elevado un 0,3% frente a la caída del 0,9% del mes previo.

En agosto, y dentro de la serie corregida, las ventas de los productos alimenticios bajaron un 0,3%, mientras que las del resto de productos se elevaron un 0,8%. En las estaciones de servicio, las ventas crecieron un 1,2% en el octavo mes del año.

En el conjunto de los ocho primeros meses del año, el comercio minorista ha aumentado su facturación un 1,3% de media respecto al mismo periodo de 2025, con incrementos del 4,6% en las grandes cadenas, del 3,9% en el comercio electrónico, del 2,1% en las empresas unilocalizadas y del 0,5% en las grandes superficies y descensos del 3,4% en las pequeñas cadenas.

EL EMPLEO VUELVE A CAER

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista retrocedió en agosto un 0,1% respecto al mismo mes de 2025.

Por modos de distribución, las pequeñas cadenas fueron las que arrastraron el empleo a la baja, con un recorte interanual de sus plantillas del 8%, en contraste con los aumentos de la ocupación registrados en las grandes cadenas (+2,6%), las grandes superficies (+1,4%) y las empresas unilocalizadas (+0,7%).

En términos mensuales, el empleo en el sector del comercio minorista cayó en agosto un 0,6%, destacando los descensos de las grandes superficies (-1,7%) y de las grandes cadenas (-1%).

LAS VENTAS BAJAN EN SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En agosto, las ventas minoristas mostraron avances interanuales en 11 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, y bajaron en seis autonomías.

Los mayores repuntes se dieron en Ceuta (+5,8%), Castilla-La Mancha (3,3%) y Murcia (+3,2%), mientras que los mayores descensos se los anotaron Cataluña (-6,3%) e Islas Baleares (-2,7%).

En cuanto al empleo, aumentó en 14 comunidades y bajó en tres, dos de ellas las más grandes, Cataluña (-4,4%) y Madrid (-0,1%) y La Rioja (-0,1%).

Por contra, los mayores incrementos interanuales de la ocupación se dieron en Asturias (+2,6%) e Islas Baleares (+1,6%). En la ciudad autónoma de Ceuta el incremento de la ocupación fue todavía más elevado, con un avance interanual del 2,7%.