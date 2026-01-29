El comercio minorista registró un aumento de sus ventas del 4,1% en 2025, su mayor alza en diez años

Archivo - Una mujer de compras en una gran superficie- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista registró en 2025 un aumento medio de sus ventas del 4,1%, su mayor alza desde el año 2015, y encadenó así su quinto año consecutivo de crecimiento tras un 2020 negro para el sector como consecuencia de la pandemia, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,3% en 2025.

En el último mes de 2025, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 4,7%, tasa ocho décimas superior a la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista encadenó 18 meses consecutivos de alzas.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,4% de media en 2025, cinco décimas menos que en 2024 y 2023. Con este incremento, se encadenan también cinco años consecutivos de repuntes de la ocupación. Pese a ello, esta tasa del 1,4% es la menos pronunciada desde 2021, cuando el empleo en el sector avanzó un 0,7%.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))