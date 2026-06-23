La confianza del consumidor se mantiene en mayo, pese al descenso de las expectativas de futuro

Frutería en un mercado andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La confianza del consumidor se situó en el mes de mayo en 77,7 puntos, sin variación con respecto al mes de abril debido a una mejor valoración de la situación actual, pero un descenso de las expectativas de futuro, según los datos publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La estadística del CIS refleja que la valoración de la situación actual se incrementa una décima con respecto al mes de abril, hasta los 72,1 puntos, mientras que las expectativas a futuro registran una bajada de 0,03 puntos, hasta alcanzar los 63,4 puntos.

En comparación con el mes de mayo del año anterior, el Índice de Confianza del Consumidor baja un 5,7% puntos debido a un descenso de 8,1 puntos en la valoración de la situación actual en el último año y a la bajada de 3,6 puntos en las expectativas de futuro respecto a mayo de 2025.

Dentro del índice sobre la situación actual, la estadística refleja que la valoración de la situación económica sube 1,1 puntos respecto al mes de abril, situándose en 55,6 puntos, y la valoración de la situación de los hogares crece 3,2 puntos, hasta los 85,6 puntos en este mes de mayo; mientras que la valoración del mercado de trabajo llega a 75 puntos, lo que supone un descenso respecto al mes de abril de 4 puntos.

Por su parte, dentro del índice de expectativas, la valoración de la evolución de la economía en el futuro llega a 71,3 puntos, lo que representa una mejora de 0,8 puntos, y la valoración de la futura situación de los hogares tiene un aumento de 1,5 puntos, llegando a los 103,1 puntos, mientras que las expectativas sobre el futuro del mercado de trabajo bajan 2,4 puntos, situándose este mes de mayo en 75,8 puntos.

El ICC recoge mensualmente la valoración de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.