La confianza de los empresarios alemanes cae a mínimos desde febrero de 2025, según el Ifo

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz, en una imagen de archivo. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los empresarios alemanes ha empeorado notablemente en marzo como consecuencia del mayor pesimismo respecto de los próximos meses, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que ha caído a su nivel más bajo desde febrero de 2025 en su primera lectura desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo, sumándose así a la tendencia apuntada por el PMI o la confianza del consumidor.

De este modo, el índice general se ha situado en marzo en 86,4 puntos, frente a los 88,4 de febrero, su lectura más débil desde febrero del año pasado, cuando la encuesta aún no recogía los resultados de las elecciones federales en Alemania, que dieron la victoria a Friedrich Merz y su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU).

En el caso de la presente coyuntura, los empresarios germanos han mantenido estable su opinión, con un resultado de 86,7 puntos, mientras que las expectativas han empeorado a 86 puntos desde los 90,2 de febrero de 206, su peor resultado en 13 meses.

"El optimismo entre las empresas alemanas ha disminuido considerablemente", ha señalado Clemens Fuest, presidente del Instituto Ifo, para quien "la guerra en Irán ha frenado, por el momento, cualquier esperanza de recuperación".

El mayor pesimismo de los empresarios alemanes en marzo se suma a los primeros signos del impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre la 'locomotora europea', después de que el dato preliminar del PMI sobre el sector privado de Alemania confirmase este martes el debilitamiento de la actividad de las empresas germanas.

En concreto, el PMI compuesto de la mayor economía de Europa ha retrocedido en marzo a 51,9 puntos desde los 53,2 del mes anterior, su lectura más débil en tres meses; después de que el PMI de servicios haya bajado a 51,2 puntos desde los 53,5 de febrero, en mínimos de siete meses; mientras que el PMI manufacturero ha subido a 51,7 puntos, frente a 50,9 un mes antes, su mejor lectura en 45 meses.

"Los datos preliminares de marzo muestran los primeros impactos de la guerra en Oriente Próximo sobre el crecimiento, la demanda, la confianza empresarial y, quizás lo más notable, los precios", comentó Phil Smith, economista de S&P Global Market Intelligence.

Además, este lunes, la Comisión Europea avanzaba que la confianza de los consumidores de la UE y de la zona euro ha caído con fuerza en el mes de marzo, situándose en ambos casos en mínimos desde octubre de 2023, ante el conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa.

En el mes de marzo, la estimación preliminar del indicador de confianza del consumidor "se desplomó tanto en la UE como en la zona del euro", señaló la Comisión Europea.

En el caso de los Veintisiete, el dato se hundió 3,4 puntos, hasta los -15,2 enteros, mientras que entre los países de la zona euro bajó 4 enteros, hasta -16,3 puntos, situándose así muy por debajo de su media a largo plazo y alcanzando "su nivel más bajo desde octubre de 2023".