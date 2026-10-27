La confianza de los franceses se desploma a mínimos desde 2013 en medio de las protestas

24 October 2026, France, Orleans: Protesters march along Avenue Jean Zay during a demonstration against racism, fascism, and imperialism on the sidelines of the party convention of the far-right Rassemblement National (RN) in Orleans. Photo: Simon Wohlfah - Simon Wohlfahrt/AFP/dpa

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los hogares de Francia "se ha deteriorado notablemente" en el mes de octubre, según refleja el indicador elaborado por el Instituto de Estadísticas y Estudios Económicos (Insee) que se ha situado en su nivel más bajo desde junio de 2013.

En concreto, la encuesta mensual del Insee sobre confianza de los consumidores del país galo refleja un profundo deterioro, que ha llevado el dato a los 80 puntos, frente a los 85 del mes anterior, alcanzando así su nivel más bajo desde junio de 2013 y muy lejos de su promedio a largo plazo (100 entre enero de 1987 y diciembre de 2025).

En octubre, la opinión de los hogares sobre su situación financiera personal, pasada y futura, se ha deteriorado claramente, mientras que la proporción de hogares que cree que es un buen momento, en la situación económica actual, para realizar compras importantes ha disminuido.

Asimismo, la proporción de hogares que consideran que ahorrar es una buena idea ha vuelto a disminuir, mientras que también ha empeorado la opinión de los franceses sobre su capacidad futura de ahorro.

En cuanto al contexto de la economía, la opinión de los hogares sobre el futuro nivel de vida en Francia "ha retrocedido drásticamente" y el índice relacionado con el nivel de vida pasado se ha desplomado hasta su nivel más bajo desde el inicio de la encuesta en octubre de 1972.

Al mismo tiempo, los franceses muestran un mayor temor al desempleo, mientras que la proporción de hogares que consideran que los precios han subido durante el último año ha aumentado de nuevo de manera significativa y también crecen los hogares que esperan más subidas durante los próximos doce meses.