El Congreso aprueba los candidatos del Gobierno para renovar la CNMC, pese al 'no' de PP y Vox

Juan José Ganuza Fernández, candidato a presidente de la CNMC, a 14 de julio de 2026.- CANAL DE YOUTUBE DE CONGRESO

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Economía del Congreso ha dado su visto bueno este martes a los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -aunque con el voto en contra y los ataques al Gobierno por "corrupción" del PP y Vox y la ausencia de Junts-, lo que incluye a Juan José Ganuza Fernández como presidente.

Durante su intervención, Ganuza ha reivindicado su independencia, ha prometido dar "un salto de calidad" a la CNMC y ha señalado como retos del organismo a la economía digital y la inteligencia artificial (IA), así como la contratación pública y la reforma del control de concentraciones.

Además, la Comisión ha emitido el dictamen de idoneidad sobre los tres candidatos a ser consejeros del organismo: Joan Capdevila, exdiputado de ERC y veterinario de profesión; la economista Carmen Balsa, exdirectora de Gabinete de la ex vicepresidenta primera Nadia Calviño; y Marina Echebarría, excandidata de Sumar en Castilla y León y la primera mujer transexual catedrática de España (Derecho Mercantil).

Tras recibir el respaldo de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja, a pesar de la propuesta de veto de los grupos Popular y de Vox, los cuatro se sumarán al Consejo en el que ya están el vicepresidente Ángel García Castillejo y los consejeros María Vidales Picazo, Enrique Monasterio Beñarán, Pere Soler Campins y Rafael Iturriaga, que llevan en el cargo desde febrero de 2025.

LOS RETOS "INNUMERABLES" Y DESTACADOS DE LA CNMC

Juan José Ganuza Fernández, que sustituirá a Cani Fernández en la presidencia de la CNMC, ha calificado de "verdadero honor y enorme responsabilidad" ser candidato a presidir el organismo, al que ha definido como una institución "madura" y con un "capital humano extraordinario".

"Mi propósito al frente del organismo sería respaldar y potenciar la labor de sus excelentes servicios técnicos, aportando mi experiencia como especialista académico para dar un salto de calidad en sus resoluciones, utilizando para ello las mejores herramientas metodológicas", ha afirmado.

Ganuza ha sostenido que los retos de la CNMC son "innumerables" y es "imposible" citarlos todos, pero ha destacado tres concretos.

Estos son, por un lado, los de la economía digital y la IA, como el de "diseñar herramientas regulatorias dinámicas y preventivas para evitar el abuso de posiciones de dominio": "Me siento especialmente preparado para impulsar la colaboración de la CNMC con la DigComp y otras direcciones generales de la Unión Europea con el objeto de conseguir unos mercados digitales más abiertos, competitivos y respetuosos con los derechos de los consumidores y las empresas", ha sostenido.

Por otro, ha apuntado al reto de la contratación pública y a que "preservar la competencia en las licitaciones es fundamental para garantizar la eficiencia y el mejor uso de los recursos públicos", y ha prometido que como presidente potenciará la unidad de inteligencia económica de la CNMC para "consolidarla como un referente a nivel europeo".

En tercer lugar, se ha referido a la reforma del control de concentraciones y a la revisión de las directrices sobre fusiones empresariales que está realizando la UE. "La implementación de estas directrices requerirá un gran esfuerzo metodológico, porque nuestras herramientas actuales están centradas en efectos estáticos sobre los precios. Creo que mi capacidad técnica pueda ayudar decisivamente a la organización a adoptar este nuevo enfoque", expone.

Finalmente, se ha presentado como "un apasionado de la competencia", porque esta "democratiza los mercados, abarata los precios y eleva la calidad de los servicios", así como "por el impacto que tiene sobre el bienestar de las personas y de las pequeñas empresas", y ha defendido su independencia ante las dudas de los representantes de los grupos parlamentarios Popular y de Vox.

Para ello, ha señalado que no milita en ningún partido político ni tiene ningún conflicto de interés con ninguna empresa y ha prometido tomar las decisiones basándose exclusivamente en el "rigor técnico" y en su "vocación de servicio público".

En esa línea, ha destacado que, como académico con 30 años de experiencia, se ha expresado a favor y en contra de decisiones del Gobierno y que mantendrá ese mismo compromiso al frente de la CNMC, ha concluido, antes de agradecer el "estupendo trabajo" que han hecho Cani Fernández y los consejeros salientes.

VETOS DE PP Y VOX A LOS CANDIDATOS DE UN GOBIERNO "CORRUPTO"

En las votaciones, la comisión ha aprobado por 19 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG y 17 en contra de PP y Vox la no existencia de un conflicto de interés de los candidatos, aprobando así su idoneidad para el cargo.

Acto seguido, PP y Vox han presentado una propuesta de vetos a los cuatro candidatos. El portavoz económico de Vox, Pablo Sáez, lo ha justificado en que estos no tienen una "absoluta independencia" de los partidos políticos.

La diputada del PP Pilar Alía Aguado se ha pronunciado en la misma línea: "No vamos a apoyar las maniobras de colonización de un Gobierno corrupto sin límites". En su intervención también se ha quejado de que el Ejecutivo no haya contactado con su partido para los nombramientos de los consejeros, a pesar de ser el mayoritario del Congreso.

Sin embargo, los vetos no han prosperado al ser rechazados por el resto de la Comisión y todos han recibido el visto bueno para ejercer su mandato por seis años.

Tras concluir las votaciones, la Comisión ha despedido entre aplausos a la anterior presidenta, Cani Fernández, quien ostentó el cargo entre 2020 y 2026.

CV DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA CNMC

Juan José Ganuza Fernández es catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra, donde acumula cerca de tres décadas de trayectoria académica especializada en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública.

Ha dirigido durante una década el Máster en Competencia y Regulación de Mercados de la Barcelona School of Economics, ha colaborado con la propia CNMC en seminarios y publicaciones especializadas y actualmente es presidente del Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Además, cuenta con una amplia producción científica de impacto internacional y ha asumido responsabilidades editoriales en revistas especializadas de Economía Industrial. Desde 2014 dirige la División de Competencia y Regulación de Mercados en Funcas, donde ha liderado proyectos de investigación aplicada con incidencia directa en el diseño de políticas públicas, informa el Ministerio de Economía.

SIGUIENTES PASOS

Una vez la Comisión de Economía del Congreso ha dado su visto bueno a los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar la CNMC, el Gobierno debe ratificar formalmente los nombramientos. Para ello, el ministro de Economía debe elevar las candidaturas al Consejo de Ministros, donde se aprueba su designación oficial.

Los nombramientos se efectúan mediante real decreto firmado por el rey y refrendado por el ministro competente. Este decreto debe publicarse al día siguiente (o a los pocos días) en el BOE para que tenga plenos efectos jurídicos.

Finalmente, los nuevos consejeros deben realizar el acto oficial de toma de posesión en la sede del organismo o del ministerio correspondiente, donde juran o prometen acatar la Constitución y cumplir con sus obligaciones reguladas por ley, quedando plenamente habilitados para ejercer sus funciones.

A partir de la publicación en el BOE y el subsiguiente juramento, los consejeros se incorporan formalmente al Consejo de la CNMC y a sus respectivas salas (Competencia o Supervisión Regulatoria).