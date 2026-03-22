El consenso de PwC teme que conflicto en Irán reste hasta 0,5 puntos al crecimiento del PIB español en 2026

Los expertos prevén un alza de hasta un punto porcentual de la inflación al cierre del ejercicio por la guerra

Explosión en Teherán (Irán) el pasado 6 de marzo.
Explosión en Teherán (Irán) el pasado 6 de marzo. - Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 11:00
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MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consenso Económico y Empresarial de PwC prevé que el PIB español reducirá su crecimiento entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales una vez finalice el conflicto en Irán.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del Consenso Económico y Empresarial de PwC, correspondiente al primer trimestre de 2026, que elabora la firma desde 1999 a partir de la opinión de un panel de más de 450 expertos, empresarios y directivos.

Así, el 55% de los encuestados estima un recorte del crecimiento económico de hasta 0,5 puntos porcentuales, mientras que el 22% se muestra más optimista y apuesta porque solo caiga menos de 0,2 puntos.

Por otra parte, la opinión media de los expertos (53%) apunta a una duración de la guerra de en torno a los dos meses desde que se iniciara el pasado 28 de febrero, mientras que un 43% apuesta por una duración superior, hasta al menos finales del mes de abril.

INFLACIÓN AL ALZA

Como consecuencia del estallido bélico, el 43% de los encuestados estima que la inflación aumente entre 0,5 y un punto porcentual al cierre de 2026, el 28% que se elevará menos de 0,5 puntos y el 26% que lo hará más de un punto.

Estas cifras contrastan con las previsiones adelantadas antes del inicio del conflicto, cuando un 70% de los consultados estimaba una inflación comprendida entre el 2% y el 2,5% para junio de este año, un dato que se mantendría hasta el final del año para el 61%.

En relación a la evolución de los tipos de interés, la mitad de los panelistas los sitúan entre el 2% y el 2,5% a final del 2026, lo que supondría mantenerlos o bajarlos ligeramente. Para el 19% habrá subida, hasta ubicarse entre el 2,5% y el 3%, mientras que un 16% cree que descenderán hasta el rango del 1,5% o el 2%.

FALTA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

Para el 65% de los encuestados del Consenso Económico y Empresarial de PwC, las infraestructuras energéticas y las de las redes eléctricas son las que precisan una inversión más urgente.

Sobre esta cuestión, el 87% no cree que la red eléctrica esté preparada para soportar el aumento de la demanda que puede llegar por la construcción de nuevas viviendas, la proliferación de centros de datos y el auge de las energías renovables.

Asimismo, el 44% aboga por más inversión en redes y almacenamiento, con impulso a la energía nuclear, y el 43% restante pide incrementar la capacidad de las redes de transporte y distribución, además de eliminar los cuellos de botella regulatorios.

A su vez, un 51% considera que existe una gran demanda de las infraestructuras digitales y de soporte a nuevas actividades, como centros de datos, supercomputación o 5G, seguido de las de transporte ferroviario.

EL 74% CUESTIONA LA FIABILIDAD Y CALIDAD DEL FERROCARRIL

En paralelo, el 74% de los encuestados asegura que los actuales problemas que sufre la red ferroviaria "cuestionan la fiabilidad, capacidad y calidad del ferrocarril".

Así, un 43,9% apunta que han quedado demostradas las deficiencias de conectividad entre grandes nodos urbanos, Cercanías y redes secundarios, y el 30% considera que son "problemas puntuales que se pueden resolver con un incremento de inversión.

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