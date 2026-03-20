El crecimiento del PIB español podría reducirse de dos décimas a casi dos puntos por Irán, según la UFV

Archivo - Dos bombillas sobre billetes, monedas y facturas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El crecimiento de la economía española podría reducirse este año entre dos décimas y casi dos puntos según la duración del conflicto en Oriente Próximo y la evolución del precio del petróleo, según estimaciones del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), que sitúa además el impacto negativo de la guerra en Irán sobre el empleo en entre dos décimas y algo más de 1,5 puntos.

Para realizar estos cálculos, la UFV dibuja varios escenarios posibles, partiendo de un escenario base de crecimiento del PIB estimado para 2026 del 2,24% y del empleo del 2,1%, con un deflactor del PIB del 2,1%.

En su escenario de duración breve de la guerra en Irán, con final del conflicto a finales de marzo o principios de abril, la UFV sitúa la inflación entre el 3% y el 4%, con un precio del petróleo sostenido durante un mes de entre 100 y 110 dólares.

En este contexto de guerra corta, sin un empeoramiento profundo de las variables, la UFV estima que el crecimiento económico español se reduciría al 2,06%, casi dos décimas menos que en el escenario base, y el nivel de empleo crecería un 1,93%, frente al 2,1%.

En este escenario, el crecimiento intertrimestral del PIB del segundo trimestre se quedaría plano, de apenas una centésima.

En cambio, en un escenario de guerra larga, la inflación podría superar el 4% de manera persistente, con un precio del petróleo mayor a 120 dólares y un largo impacto de los efectos de la guerra.

En este escenario en el que la guerra se alarga, el crecimiento de la economía española se vería reducido al 1,49%, siete décimas menos que en el escenario base, mientras que el empleo crecería un 1,4%, frente al 2,1% del escenario base. En este contexto, el PIB no crecería en el segundo trimestre, sino que retrocedería dos décimas.

EL PEOR ESCENARIO: CRISIS TOTAL

El último escenario contemplado por la UFV es el peor, una crisis total que dejaría la inflación en el 5% de manera persistente, llevaría el barril de petróleo Brent a más de 120 dólares, con picos de 150 dólares prolongados, endurecimiento financiero y crisis de confianza.

Ante este enquistamiento de la guerra, la UFV señala que las "necesarias medidas" de endurecimiento financiero podrían mermar de manera más acusada el crecimiento económico. Así, el PIB sólo crecería un 0,53%, cerca de dos puntos menos que en el escenario base, con un crecimiento del empleo del 0,5%, frente al 2,1% del escenario base.

Además, en este escenario, la economía española entraría en recesión técnica en el tercer trimestre del año tras registrar retrocesos del 0,4% en el segundo trimesre y del 1,4% en el tercero.

EVITAR RESPUESTAS QUE IMPLIQUEN INTERVENIR LA ECONOMÍA

En cuanto a las medidas para afrontar el impacto de la guerra en Irán, el Observatorio Económico de la UFV advierte de que intervenir precios, subvencionar consumos o aumentar el gasto público para "compensar" el shock "suele agravar el problema al distorsionar señales de mercado y generar un déficit adicional".

En este sentido, la UFV considera conveniente evitar respuestas que impliquen una mayor intervención de la economía, un incremento del gasto público o un aumento de la deuda pública, al entender que podrían acentuar desequilibrios estructurales de la economía española.

"La alternativa -menos vistosa, pero más eficaz- pasa por reforzar la oferta: facilitar la inversión, reducir trabas regulatorias y permitir que los precios transmitan la escasez relativa. Solo así se incentiva la reasignación eficiente de recursos", sostiene.

De esa forma, plantea aplicar un conjunto de medidas urgentes, que van desde la rebaja de impuestos a la energía y los hidrocarburos a la realización de reformas estructurales.