El crecimiento del PIB del Reino Unido se aceleró al 0,3% en noviembre

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ritmo de crecimiento de la economía del Reino Unido el pasado mes de noviembre se aceleró al 0,3%, frente a la caída de una décima en el mes de octubre y la expansión del 0,1% en el mes de septiembre, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

En concreto, en el penúltimo mes de 2025 los servicios crecieron un 0,3%, mientras que la producción lo hizo un 1,1%, pero la construcción cayó un 1,3%.

De tal modo, en el acumulado de los tres meses hasta noviembre el PIB británico aumentó un 0,1%, frente al estancamiento de los tres meses acumulados hasta el mes de octubre.