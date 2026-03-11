Cuerpo aborda con Cani Fernández (CNMC) posibles situaciones "anómalas" en los precios de las gasolinas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha reunido este miércoles con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para analizar posibles situaciones "anómalas" en el alza de los precios de las gasolinas tras el conflicto bélico en Oriente Próximo, que ha provocado un encarecimiento del precio del crudo.

Cuerpo, a través de la red social X, ha afirmado que la CNMC tiene un sistema "fuerte", pero que se "reforzará la transparencia" en los evolución de los precios de las gasolinas para detectar "si hay una situación anómala".

"Productiva reunión con la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, para abordar la evolución de los precios en las gasolineras", ha subrayado Cuerpo.

El titular de Economía ha subrayado que, junto a la CNMC, se mejorará la transparencia en la evolución de los precios en las más de 12.000 gasolineras del país para detectar cualquier situación al respecto.