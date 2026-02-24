Cuerpo apuesta por avanzar en la "mejor y más rápida" integración de inmigrantes en España y su economía

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Empresa, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). La comisión se realiza para dar cuenta de la situación actual de la economía española. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha insistido en la necesidad de avanzar en "la mejor y más rápida" integración de inmigrantes en España y su economía, ya que es un factor que ayuda a compensar el envejecimiento progresivo, a revertir la pirámide poblacional y a seguir cubriendo la demanda de trabajadores, tanto cualificados como no cualificados.

"Tenemos que ser conscientes del efecto positivo de la llegada de inmigración y de la necesidad de avanzar en la mejor, la mayor y la más rápida integración posible de estos ciudadanos, de estos trabajadores, a nuestro país y a nuestra economía", ha señalado el ministro en la Comisión de Economía, Comercio y Empresa, celebrada este martes en el Senado.

Cuerpo ha hecho referencia a un informe publicado el año pasado por el Banco de España, en el que se calcula que la llegada de inmigración en el periodo 2022-2024 ha supuesto siete décimas de aportación positiva al crecimiento del PIB per cápita. "Prácticamente, podríamos decir, un tercio de la aportación del factor de los nacionales", ha destacado.

Para Cuerpo, estos datos reflejan "a las claras" ese impacto positivo del factor inmigración, que entre otras cosas ayuda a compensar el envejecimiento progresivo, la reversión de la pirámide poblacional, y permite seguir cubriendo la demanda de trabajadores, tanto cualificados como no cualificados.

El responsable económico del Gobierno ha explicado que los datos referidos al episodio anterior de regularización de inmigrantes en España, en el año 2005-2006, apuntan a un impacto positivo para la economía española, que se refleja en el incremento en la afiliación y en la aportación positiva a la Hacienda pública --4.000 euros en términos netos por inmigrante--.

Los estudios más recientes de la Universidad de Alicante sugieren que la llegada de inmigrantes está suponiendo también una mejora en términos de productividad, puesto que ayudan a cerrar la brecha entre la demanda de trabajadores que tienen las empresas y la cualificación de los trabajadores nacionales.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA: RECUPERACIÓN MUY POR ENCIMA DE LA UE

El ministro ha destacado que en los últimos años la economía española ha registrado, tras el impacto agravado por la pandemia Covid-19 en el año 2020, una recuperación muy por encima de los pares europeos. "España sobresale por encima no solo de la media de la Unión Europea o de la eurozona, sino también de las otras tres grandes economías de la eurozona, como Alemania, Francia o Italia", ha ensalzado.

De cara hacia adelante, el titular de Economía espera que para el año 2026 España siga en esta línea entre las principales economías avanzadas en materia de cifras de crecimiento.

A esto se suma que, en torno al 40% de los nuevos empleos netos en la economía de la zona euro en el año 2025 se registraron en España, teniendo en cuenta que el país supone en torno al 10% del tamaño de la zona euro.

"Lo que vemos es una recuperación prácticamente total, no solo del Covid, sino de lo que perdimos en materia de convergencia tras la crisis financiera. Estos son muy buenas noticias para España", ha celebrado.

ELEVADA COMPETITIVIDAD A NIVEL INTERNACIONAL, PESE A LA INCERTIDUMBRE

El responsable económico del Gobierno ha puesto en valor también la buena evolución del sector exterior, algo que se asienta sobre unas exportaciones muy competitivas, pese a los enormes retos y a la complejidad en el ámbito internacional, con los cambios geopolíticos y novedades en materia arancelaria de Estados Unidos.

"Incluso en esta situación compleja e incierta, estamos siendo capaces de mantener una elevada competitividad a nivel internacional", ha remarcado.

MAYOR CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

El ministro también ha destacado la mejora en la dinámica de la creación y el crecimiento en las empresas española, lo que apunta a que "se está corrigiendo una brecha histórica en el comportamiento de la economía".

Normalmente, España contaba con empresas más bien pequeñas comparado con los países del entorno, que no se podían permitir salarios elevados puesto que su productividad también era reducida y por tanto tampoco se podían permitir la atracción de trabajadores con alta cualificación.

Ahora, lo que se está observando es que se está rompiendo ese patrón y el país está entrando en un círculo virtuoso donde las empresas están consiguiendo crecer.

Según Cuerpo, gracias a reformas estructurales como es la ley 'Crea y Crece' el ritmo mensual de creación de empresas ha anotado un incremento desde las 8.000 hasta a casi 11.000.

EL CRECIMIENTO 'MACRO' ESTÁ LLEGANDO A LA 'MICRO'

Cuerpo ha resaltado durante su comparecencia que el crecimiento macro está llegando a la micro, es decir, al día a día de los hogares españoles.

"Es un crecimiento que le sienta bien a toda nuestra ciudadanía, pero, en particular, a aquellos ciudadanos de rentas medias, rentas bajas, que son los más favorecidos por la llegada de este crecimiento a su día a día, a su capacidad de compra", ha destacado.

En cualquier caso, el ministro ha reconocido que la reducción de desigualdades sigue siendo una tarea pendiente, ya que aún se registran niveles elevados en tasas de riesgo de pobreza, o en tasas de desempleo juvenil.