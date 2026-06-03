Cuerpo asegura que el Gobierno prevé empezar a negociar los Presupuestos "a la vuelta del verano"

El vicepresidente primero y ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una imagen de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la "previsión" del Gobierno es presentar y empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado "a partir de la vuelta del verano" con "la vivienda" como "prioridad".

"Estamos avanzando ahora mismo en la construcción de este presupuesto", ha aseverado Cuerpo, quien ha insistido en que "a partir de las principales líneas" se entrará en la "negociación" y el "diálogo" con los grupos parlamentarios para recabar los apoyos suficientes para aprobarlos, según ha asegurado en declaraciones a los periodistas en Ciudad de México.

El ministro ha explicado que el Ejecutivo estaba "pendiente" de determinar el "impacto final de la guerra" en Irán, y que a finales de este mes actualizarán las previsiones económicas para calcular el impacto y tener "más certidumbre" sobre el paquete de respuesta en el que el Gobierno está trabajando "con los agentes sociales".

También ha incidido en que seguirá trabajando en la confección de los Presupuestos durante el mes de julio junto al Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España. "Quedan muchos proyectos por avanzar y una agenda importante en materia de crecimiento y en materia social", ha afirmado el ministro de Economía.