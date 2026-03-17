Cuerpo da a entender que el plan integral ante la guerra en Irán no incluirá medidas en materia de vivienda

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado a entender que el plan integral ante las consecuencias de la guerra en Irán no incluirá medidas de vivienda, pese a las peticiones de Sumar y otros socios parlamentarios, aunque no lo ha descartado claramente y ha remarcado que se trata de un área prioritaria y una preocupación compartida con sus socios de Gobierno.

A la luz del diagnóstico de la situación y de las reuniones con agentes sociales, sectores afectados y grupos políticos, el Gobierno aprobará el viernes, en Consejo de Ministros extraordinario, un plan integral de respuesta ante las consecuencias de la guerra, que presentará el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Irá tanto a proteger a ciudadanos y a empresas en el corto plazo ante el impacto de esta guerra como también a prepararnos para poder protegerlos ante futuros shocks", ha asegurado el ministro Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ya cuenta con el "esqueleto" de las medidas que pretende poner sobre la mesa y que abarca cuatro dimensiones. La primera de ellas es estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables --incentivando comunidades energéticas o autoconsumo-- y la electrificación.

Otra de las dimensiones es la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes o los fertilizantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias más intensivas en consumo de energía; y el último bloque abarca medidas del escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes de suministros energéticos a los más vulnerables.

Cuerpo espera que el paquete de medidas cuente con el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso, que debatirá el decreto el próximo jueves.

DESCARTA REDUCCIÓN DEL IVA A ALIMENTOS O BONIFICACIÓN AL COMBUSTIBLE

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, por ahora, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

Además, el ministro de Economía ha dado a entender que tampoco se incluirán en este plan integral medidas vinculadas con la vivienda, pese a que su socio de Gobierno, Sumar, ha pedido incluir en el decreto la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027.

"Con respecto a vivienda o con respecto al IVA de los alimentos, estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del Real Decreto-Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando", ha señalado en la rueda de prensa el ministro de Economía.

En cualquier caso, Cuerpo ha enfatizado que la vivienda se trata de una preocupación compartida con sus socios de Gobierno y que es un área prioritaria en "para casi todos los ministerios" que se ven afectados por el impacto en este caso de la crisis de vivienda o por la necesidad de reforzar el acceso en condiciones asequibles a una vivienda para los ciudadanos.

El PP ya ha avisado este martes de que votará en contra del decreto para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán si se incluyen medidas que, en su opinión, buscan "legalizar la okupación" como la prohibición de desahucios a personas vulnerables.

SUBIDA DEL DIÉSEL DEL 28% Y DE LOS FERTILIZANTES DEL 50%

El mayor reto que observa el Gobierno ahora mismo en cuanto al impacto del conflicto en la economía proviene de la evolución de los precios de tres productos más afectados: gasolina, gasoil y fertilizantes.

"Somos conscientes del efecto en el día a día sobre los bolsillos de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas por este crecimiento del 16% en el precio de la gasolina desde el inicio del conflicto, del 28% en el caso del gasoil o cercano al 40-50% en el caso de los fertilizantes", ha apuntado el ministro.

Pero el impacto más acusado se da en empresas pertenecientes a los sectores más expuestos, como el transporte, la logística, el campo, la pesca o las industrias más intensivas en uso de energía.

"Estos sectores son clave, no solo porque están teniendo ahora mismo ese mayor efecto directo, sino por su papel en las cadenas de valor de nuestra economía y de numerosos productos, y por lo tanto, su impacto de segunda ronda en el precio del resto de la cesta de la compra de los ciudadanos. De ahí también la importancia de una actuación específica para estos sectores", ha remarcado.

DESCARTA UNA POTENCIAL AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El ministro ha descartado, por ahora, una potencial afectación a la actividad económica en España por la guerra en Irán y ha destacado la aceleración de la afiliación a la Seguridad Social en las dos primeras semanas de marzo.

"Es fundamental que avancemos lo antes posible en la resolución y en la finalización del conflicto, para evitar daños estructurales más a largo plazo en nuestra economía, que pueden darse, por ejemplo, a través de un incremento de precios más generalizado o incluso de una potencial afectación a la actividad, que todavía no vemos en los datos", ha remarcado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según Cuerpo, a día de hoy, la situación económica y en términos de impacto de la guerra en Irán "dista" de ser la que se vivió tras el inicio de la guerra de Ucrania, con una evolución ahora más contenida de los precios del crudo, del gas o de la electricidad porque España llega a estos momentos "más preparada" dado el esfuerzo en el ámbito de transición energética.

"Se está conteniendo el impacto en materia de los precios de la electricidad para España. Y este elemento es importante puesto que esta contención del impacto no solo es significativa con respecto a episodios anteriores, sino también con respecto a la evolución de los precios de la electricidad en este episodio en los países de nuestro entorno", ha destacado Cuerpo.

"CON LOS DEBERES HECHOS" EN MATERIA ENERGÉTICA Y EN FORTALEZA

Según el ministro, España no solo llega a enfrentar este conflicto con los deberes hechos en materia energética, sino también con una mayor fortaleza de la economía.

En este sentido, el titular de Economía ha puesto en valor que, con datos a viernes de la semana pasada, la afiliación habría alcanzado los 21,96 millones en términos desestacionalizados, con una evolución en estas dos primeras semanas de marzo incluso mejor que la que se registró en el mes de febrero.

"Se está acelerando la afiliación en este mes de marzo, por lo tanto mejor comportamiento del mercado de trabajo en estas dos primeras semanas de marzo", ha destacado.

Además, el titular de Economía ha puesto en valor las previsiones de crecimiento para este año 2026, lo que supone "un elemento adicional de fortaleza en materia de crecimiento y en materia de mercado laboral".