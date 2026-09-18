Cuerpo defiende reforzar vínculos con Canadá y espera un papel relevante para España en el futuro del BCE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido reforzar las relaciones económicas y estratégicas entre la Unión Europea y Canadá y ha abogado por impulsar ámbitos como el comercio, la seguridad, la inteligencia artificial, la inversión o las materias primas críticas.

En una entrevista con Bloomberg, recogida por Europa Press, Cuerpo ha considerado que el mensaje que la UE y Canadá están trasladando es "contundente" y positivo, al demostrar que "si hay voluntad política, las cosas pueden hacerse realidad", si bien ha reconocido que todavía será necesario definir el alcance concreto de esta nueva fórmula de relación.

Respecto a las relaciones con China, Cuerpo ha apostado por mantener conversaciones "francas" con las autoridades del país asiático para reequilibrar la relación comercial y lograr un mayor acceso de las empresas europeas al mercado chino.

Sobre la renovación de la cúpula del Banco Central Europeo (BCE), Cuerpo ha afirmado que las conversaciones deberían ganar impulso ahora tras el verano, de cara a 2027, ante las distintas vacantes que se producirán en el Consejo de Gobierno de la institución.

El ministro ha defendido que estas negociaciones deben abordarse como un "paquete global", al no circunscribirse únicamente a la Presidencia del BCE, y ha asegurado que España buscará desempeñar "un papel importante" en la nueva configuración de la institución.

En relación con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que corresponde a ella decidir si completa o no su mandato. "La apoyaremos en cualquier caso", ha dicho Cuerpo, que ha destacado el "fuerte consenso" sobre el relevante papel desempeñado por Lagarde al frente de la autoridad monetaria.

PROPUESTA PARA LIBERAR HASTA 70.000 MILLONES

Por otro lado, el vicepresidente primero ha confiado en que obtenga respaldo la propuesta para modificar el calendario de devolución de la deuda emitida para financiar el programa Next Generation EU, dentro de las próximas negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE.

Cuerpo ha cuestionado que el actual planteamiento establezca una senda descendente de reembolsos, con pagos más elevados en los primeros años que en las décadas posteriores. A su juicio, este modelo carece de sentido y debería sustituirse por un calendario "plano", que mantenga los mismos años de inicio y cierre, sin retrasar el pago de la deuda.

"No retrasaríamos los pagos, sino que pagaríamos de acuerdo con nuestro PIB y con nuestra capacidad para devolver la deuda, una proporción constante del PIB", ha explicado.

Según el ministro, esta modificación permitiría liberar hasta 70.000 millones de euros en el marco de las próximas negociaciones presupuestarias europeas.