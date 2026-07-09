Cuerpo reafirma que España aspira a un papel "importante" en el BCE y sitúa el debate tras el verano

1103075.1.260.149.20260709174625 El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios a su llegada a la tercera edición del Foro ICEX, en La Nave, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press

BRUSELAS 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reafirmado este jueves que España mantiene su aspiración de desempeñar un papel "importante" en la futura composición del Banco Central Europeo (BCE), cuyas conversaciones sobre la renovación de su cúpula espera que empiecen "a tomar cuerpo tras el verano".

Según el ministro, España va hacer un esfuerzo por jugar un papel importante en la nueva composición del Consejo del Banco Central Europeo. "Mi opinión personal es que probablemente estas discusiones empiecen a tomar cuerpo tras el verano", ha señalado el titular español en su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), al ser preguntado por el futuro de la actual presidenta de la institución, Christine Lagarde.

Sus declaraciones llegan después de que la presidenta del BCE dejara abierta la puerta, en una entrevista con el diario francés 'Les Échos', a abandonar antes del final de su mandato, que expira el 31 de octubre de 2027, si el debate político en Francia requiere de "una voz europea" y siempre que la estabilidad de precios esté garantizada.

En este contexto, Cuerpo ha destacado el "excelente trabajo" realizado por Lagarde durante estos años, especialmente ante una coyuntura marcada por la evolución de los precios de la energía, la incertidumbre en los mercados internacionales y su traslación a la inflación en la zona euro.

"Veremos cómo se mueve este contexto en los meses que vienen. Hemos tenido buenas noticias en las últimas semanas, aunque en estos dos últimos días ha vuelto a aumentar otra vez la volatilidad y la incertidumbre en torno a la situación en el estrecho de Ormuz", ha indicado.

El ministro ha señalado que será necesario comprobar si este episodio de volatilidad puede darse por superado y si las expectativas de inflación permanecen ancladas, lo que permitiría al BCE "dar un paso más" o "pasar página" y, por tanto, abrir la puerta a que la propia Lagarde pueda plantearse "otro tipo de cuestiones".