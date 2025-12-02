Cuerpo viaja a Canadá para potenciar relaciones y generar oportunidades de negocio para empresas españolas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia mañana una visita oficial de dos días a Canadá para fortalecer el diálogo económico y comercial, fomentar la cooperación y generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas, ante el actual contexto de transformación del comercio mundial.

La visita, la segunda en un poco más de un año, comienza este miércoles en Toronto, donde el ministro Cuerpo presidirá la inauguración del Foro Empresarial España-Canadá, que contará con la participación de más de 160 empresas de ambos países.

Este acercamiento al sector privado coincide con el reciente anuncio de un ambicioso plan de inversión en infraestructuras críticas en Canadá, lo que abre nuevas oportunidades para la presencia y expansión de empresas españolas.

Como parte de la agenda, el ministro liderará una delegación de empresarios españoles en el roadshow de emprendimiento en Canadá, una iniciativa organizada por ICEX España Exportación e Inversiones para facilitar la entrada de startups españolas en el ecosistema canadiense y promover la innovación conjunta.

Desde la entrada en vigor provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá en 2017, el flujo comercial entre España y Canadá ha crecido más de un 20%. Las exportaciones españolas al país norteamericano se han incrementado un 25% en el mismo periodo, destacando sectores como maquinaria, productos farmacéuticos o aeronaves.

"En el actual contexto de transformación del comercio mundial, la diversificación de mercados y la reducción de dependencias se convierten en prioridades compartidas, lo que permite potenciar el comercio y la inversión en sectores estratégicos como energías renovables, infraestructuras e innovación", ha señalado el Ministerio a través de un comunicado.

ELEVAR LA RELACIÓN BILATERAL

Para facilitar esa colaboración, el ministro Cuerpo y el ministro canadiense de Comercio, Maninder Sidhu, prevén elevar la relación bilateral en materia económica con una declaración conjunta durante el segundo día de su visita en Ottawa.

Este acuerdo permitirá a ambos gobiernos mantener reuniones periódicas para identificar oportunidades de colaboración, hacer seguimiento de proyectos conjuntos y definir prioridades que fortalezcan los vínculos económicos.

La agenda institucional incluye también reuniones con el ministro de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, Evan Solomon, para profundizar la cooperación bilateral en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas, y con el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, para analizar la evolución de la economía mundial y los retos compartidos.