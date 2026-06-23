El déficit comercial baja un 11,2% hasta abril por las menores importaciones energéticas

Archivo - Vista aérea de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo, - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El déficit comercial se ha situado en 16.849,6 millones de euros en el primer cuatrimestre del año, lo que supone un descenso del 11,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este resultado es consecuencia del aumento del 2% de las exportaciones, que han alcanzado los 130.894,1 millones de euros entre enero y abril, la segunda mayor cifra registrada para este periodo; mientras que las importaciones se han elevado un ligero 0,3%, hasta los 147.743,7 millones de euros.

Dentro de las importaciones, las energéticas han descendido aún más, un 5,1%, hasta los 19.088,3 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

Así, el déficit energético ha caído hasta los 11.231,4 millones de euros, frente a los 12.356,6 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior; mientras que el déficit no energético se ha situado en 5.618,2 millones de euros, también por debajo de los 6.625,5 millones de un año antes.

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 88,6% a cierre de abril, lo que supone 1,5 puntos más que un año antes.

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