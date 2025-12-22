El déficit comercial sube a 45.800 millones hasta octubre, un 47,6% más, con leve avance de exportaciones

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El déficit comercial ha alcanzado los 45.799,5 millones de euros entre enero y octubre de este año, lo que supone un repunte del 47,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 87,6% hasta octubre, lo que supone 3,6 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

En el acumulado del año 2025 hasta octubre, las exportaciones de bienes alcanzaron 324.772 millones de euros la mayor cifra para este periodo de los diez primeros meses, tras elevarse un 0,8%. Por su parte, las importaciones registraron 370.572 millones de euros, también mayor cifra para el periodo, con un crecimiento del 4,9%.

De acuerdo con el informe, el déficit no energético se disparó hasta los 21.241,4 millones de euros, frente a los 6.197,9 millones del mismo periodo de 2024, mientras que el déficit energético se redujo ligeramente, un 1,1%, hasta los 24.558 millones de euros.

Los sectores con mayores superávits fueron el de alimentación, bebidas y tabaco (1.203 millones de euros), las semimanufacturas no químicas (616 millones de euros), otras mercancías (415 millones de euros) y el sector automóvil (298 millones de euros).

El superávit comercial con la Unión Europea alcanzó los 18.737 millones de euros en el acumulado hasta octubre. Con respecto a los países no comunitarios, el déficit comercial se redujo hasta 64.536 millones. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron Francia, Portugal y Reino Unido.

Por comunidades autónomas, destaca el crecimiento de las exportaciones en Melilla (148%), Extremadura (49%), Canarias (23%), Aragón (22%) y la Comunidad de Madrid (20%).

De su lado, el número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), creció un 0,5% en el acumulado hasta octubre de 2025 alcanzando los 45.556 exportadores.

EN OCTUBRE CRECE EL DÉFICIT COMERCIAL CASI UN 20%

Los datos únicamente del mes de octubre reflejan que el déficit comercial se situó en los 4.693 millones, casi un 20% más, aunque se ha registrado un descenso del 55% del déficit energético y una caída de las importaciones energéticas del 25,7% interanual. Asimismo, la tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 88,6%.

Las exportaciones españolas de bienes superaron en octubre por primera vez los 36.433 millones de euros, con un incremento del 3,3% interanual. Las importaciones, por su parte, se incrementaron un 4,9% y alcanzaron los 41.126 millones de euros.

En cuanto a la comparativa internacional, las exportaciones españolas de mercancías en el mes de octubre mostraron una mayor fortaleza que los experimentados por la zona euro (0,4%) y el conjunto de la UE-27 (0,8%). Entre las principales economías de la Unión Europea, registraron crecimiento Francia (4,4%), Alemania (4,1%) e Italia (2,3%).

Fuera de la Unión Europea, también crecieron las exportaciones en Reino Unido (4,1%) y Japón (3,6%), al contrario que las de China (-0,8%).