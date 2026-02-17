España suma su tercer año consecutivo de caídas (-15%) en autoconsumo eléctrico y desaprovecha 82 millones

Archivo - España suma su tercer año consecutivo de caídas (-15%) en autoconsumo y desaprovecha 82 millones de euros - APPA RENOVABLES - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El autoconsumo eléctrico en España ha registrado en 2025 su tercer año consecutivo de contracción en la instalación anual, después de haberse instalado 1.214 MW de nueva potencia de consumo, lo que supone una caída del 15% respecto al 2024, según ha informado este martes APPA Renovables.

Durante la presentación de su Informe Anual de Autoconsumo Fotovoltaico y Almacenamiento 2025, la asociación ha mostrado su preocupación por la situación actual, en la que "se pierde energía", y ha presentado sus reclamaciones en materia de fiscalidad y de ayudas al sector.

Según sus datos, el 70% de la potencia instalada el año pasado fue de autoconsumo comercial e industrial, con 846 MW (una bajada desde los 1.085 MW de 2024, con 4.700 instalaciones y 180 kW de instalación media), mientras que el restante 30% fue residencial, con 368 MW (66.909 instalaciones, 5,5 kW de instalación media), que supone "un leve repunte" desde los anteriores 346 MW.

Así, la potencia acumulada se sitúa en 9.590 MW (desglosada en 6.941 MW de potencia comercial/industrial y 2.649 MW de residencial), por encima de los 8.376 MW de 2024 y en línea ascendente, pero los 1.214 MW de potencia instalada representan el tercer año consecutivo en descenso, tras el pico de 2022 (2.649 MW; en un año "jugoso" en ayudas) y las contracciones de 2023 (1.943 MW) y 2024 (1.431 MW).

Estos datos alejan el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): "Es una caída que nos preocupa", admite José María González Moya, director general de la asociación, ante los medios presentes en la convocatoria.

Además, la Asociación de Empresas de Energías Renovables indica que las instalaciones de autoconsumo aprovecharon 10.550 GWh en 2025, el equivalente al 4,1% de la demanda eléctrica nacional, pero apunta a 2.183 GWh adicionales que no pudieron aprovecharse por limitaciones de red y restricciones operativas.

Esto evidenciaría "un problema estructural" de "falta de capacidad y herramientas", interpreta APPA Renovables, que estima un valor económico de unos 82 millones de euros para ese desaprovechamiento.

"Nos preocupa: es energía renovable que no estamos aprovechando" y supone un "desincentivo", lamenta González Moya, que pide más medidas de activación de la demanda y recuerda que 2025 fue un año récord en instalaciones renovables.

Además, el año pasado se registró un "despegue" del almacenamiento del 119% respecto al anterior, con 339 MWh y un crecimiento tanto en residencial como en comercial/industrial.

CONSUMO Y ALMACENAMIENTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En cuanto a la estimación de potencia de autoconsumo por comunidades autónomas, destacan en valores totales Cataluña (1.812 MW), Andalucía (1.775 MW) y Comunidad Valenciana (1.204 MW), mientras que las cifras más bajas se hallan en las ciudades autónomas de Ceuta (0,4 MW) y Melilla (1,5 MW) y en las autonomías de Cantabria (44 MW), La Rioja (58 MW) y Asturias (64 MW).

En lo relativo a la capacidad de almacenamiento, una de las novedades introducidas en este último informe, los nombres se repiten: desde Cataluña (259 MWh), Andalucía (145 MWh) y Comunidad Valenciana (141 MWh) hasta Ceuta (0,1 MWh), Melilla (0,3 MWh), Cantabria (7 MWh), La Rioja y Asturias (ambas con 9 MWh).

Finalmente, APPA Renovables aboga como posibles soluciones por mirar más a la demanda que a la generación, reducir las restricciones al sector y el aprovechamiento efectivo del 10% de la capacidad reservada para el autoconsumo en las redes de distribución.

PIDE DEDUCCIONES FISCALES

Además, apuesta por dos grandes caballos de batalla: la fiscalidad y las ayudas estatales. En el primer caso, pide deducciones del 25% del importe de la instalación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o en el Impuesto de Sociedades para frenar la contracción sostenida, reactivar la demanda, sostener el empleo y acercarse a los objetivos.

En el segundo, advierte de que las ayudas vinculadas a los fondos 'Next Generation' finalizan el 31 de junio de este 2026 y que hasta ahora solo se han pagado efectivamente el 39% de todas las prometidas, con importantes diferencias por comunidad: desde el 91% del País Vasco o el 72% de la Comunidad de Madrid hasta el 8% en Ceuta o el 9% en Asturias, según los datos de la asociación.

"Las ayudas han sido determinantes para el crecimiento del autoconsumo. No podemos permitir que su gestión termine generando una percepción negativa entre la ciudadanía. Es necesario ampliar los plazos y garantizar que los fondos lleguen efectivamente a quienes invirtieron confiando en el marco público", reclama Jon Macías, presidente de APPA Autoconsumo.