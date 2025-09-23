El déficit comercial sube un 53% hasta julio, pese a las exportaciones en niveles récord

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El déficit comercial se situó en los siete primeros meses del año en 29.122 millones de euros, lo que supone un aumento del 53% respecto al saldo negativo de 19.036 millones del mismo periodo de 2024, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este resultado fue consecuencia del aumento de las exportaciones de mercancías españolas en un 1,4%, hasta los 231.570 millones de euros, la segunda mayor cifra para el periodo enero-julio, y del aumento de las importaciones en un 5,4%, hasta sumar 260.692 millones de euros.

El déficit energético descendió un 6,3% en los siete primeros meses del año, hasta los 18.960 millones de euros.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 88,8% hasta julio, lo que supone 3,5 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

Según Economía, los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávit fueron Francia (11.315,6 millones de euros), Portugal (10.062,5 millones) y Reino Unido (9.125,6 millones).

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))