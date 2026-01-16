La deuda pública se modera al 101,5% del PIB en noviembre, con 1,698 billones de euros

Archivo - Edificio del Banco de España - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de noviembre en 1,698 billones de euros, por encima de los 1,693 billones marcado un mes antes, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,5% respecto al mismo período del año anterior, 0,8 puntos porcentuales menos.

De acuerdo con los datos publicados este viernes por el Banco de España, en términos absolutos, el saldo de la deuda (1,698 billones) aumentó un 4,7% respecto al mismo mes del año anterior, al tiempo que registró un incremento del 0,3% respecto al mes de octubre.

Pese al incremento respecto al mes anterior, el dato de noviembre no supera el máximo histórico alcanzado en septiembre, cuando superó por primera vez los 1,700 millones de euros.

La ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al PIB nominal se situó en el 101,5% en noviembre de 2025, lo que supone un descenso de 0,8 puntos respecto a hace un año.

A la espera de los datos de diciembre, este porcentaje se acerca a la previsión del Gobierno para el cierre del año, cuando prevé reducir la ratio de deuda sobre el PIB hasta el entorno del 101%. Por su parte, estima que se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en 2028 para, más a largo plazo, caer al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

CRECE LA DEUDA DEL ESTADO

Por administraciones, el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,549 billones de euros, con un incremento interanual del 5%, lo que supone un 92,5% del PIB. Para las otras unidades de la Administración Central, el saldo fue de 34.360 millones (2,1% del PIB), que representa una disminución del 8,2% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.178, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 8,1% del PIB. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 339.131 millones de euros en noviembre de 2025, equivalente a un 20,3% del PIB, con una variación interanual del 1,3%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 22.049 millones de euros en este mes (1,3% del PIB), un 3,7% inferior al importe registrado un año antes.

POR INSTRUMENTOS

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, tanto la deuda emitida en valores a largo plazo como los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales positivas del 4,2% y el 8,5%, respectivamente.

En el mismo sentido, en este mes los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual positiva del 5,7%.