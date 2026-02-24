La economía de Argentina creció un 4,4% en 2025 por el impulso del sector primario

HANDOUT - 21 January 2026, Switzerland, Davos: Argentine President Javier Milei speaks during the "Special Address by Javier Milei, President of Argentina session" at the World Economic Forum annual meeting in Davos. - Harold Cunningham/World Economic / DPA

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La economía de Argentina acumuló un crecimiento del 4,4% en 2025 respecto al año anterior por el impulso del sector primario, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente al mes de diciembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Solo en diciembre, la actividad económica registró un incremento del 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, y en términos desestacionalizados, el índice aumentó un 1,8% respecto al mes anterior.

El sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el ámbito que registró una mayor subida al registrar un alza del 32,2% en diciembre, seguido de pesca (18,3%) e intermediación financiera (14,1%).

En contra, la industria manufacturera registró un descenso del 3,9% en el último ejercicio, seguido del comercio mayorista y minorista (-1,3%) y de la administración pública, defensa y planes de seguridad social (-1,1%).