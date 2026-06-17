Las empresas 'zombis' en España se reducen un 27% desde 2023 y suponen el 3% del total, según Informa

Archivo - Imagen del polígono industrial Saprelorca. - CARM - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas 'zombis' en España se ha reducido un 27% desde 2023 hasta situarse en 35.276 sociedades, una cifra que representa cerca del 3% del total de las empresas activas del país, según el 'Estudio sobre Las empresas zombis en España' realizado por Informa D&B (filial de Cesce).

En concreto, estas sociedades se caracterizan por ser firmas activas con más de 10 años de existencia, con una ratio de cobertura de intereses negativo durante 2 años consecutivos, quedando excluidas las empresas 'holding', las financieras y las pertenecientes a un grupo empresarial.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha destacado que las cifras de empresas que se pueden calificar como zombis "han mejorado notablemente respecto a 2023". Este descenso del 27%, ha explicado Gianese, se produce tras el crecimiento originado por el impacto de la crisis sanitaria de 2020.

Así, el volumen de estas compañías se incrementó un 19% entre 2021 y 2022 por el impacto de la Covid-19, iniciando su tendencia descendente en 2023. Además, de las más de 35.600 que existían en 2025, el 49% permanece en la misma situación y un 5% ha cesado su actividad de forma oficial o no.

En cuanto al tamaño, el 81% de los casos identificados corresponde a microempresas. Por su parte, las pequeñas empresas representan cerca del 10% del total, las medianas compañías suponen un 5% y las grandes empresas alcanzan casi el 4%.

Por sectores, según los datos, 'Construcción y actividades inmobiliarias' concentra el mayor volumen con el 31% del total, correspondiendo un 24% a las inmobiliarias. Le siguen 'Comercio', con un 19%, y 'Servicios empresariales', con un 14,5%. Los menores porcentajes se dan en 'Industrias extractivas' (0,27%), 'Educación', 'Energía' y 'Sanidad' (menos del 2%).

Geográficamente, la mitad de estas sociedades se localiza entre Madrid (20,5%), Cataluña (18%) y Andalucía (11%). Por su parte, Valencia reúne el 10%, Galicia el 7% y el País Vasco algo más del 5%.