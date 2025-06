Escrivá cree que elevar el gasto en defensa en más de 2 ó 3 décimas de PIB al año "no es simplemente posible"

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha sentenciado este martes que el debate sobre el gasto en defensa "no está bien centrado" y debería focalizarse en ver el ritmo al que se puede ir incrementando para que sea eficaz y tenga un impacto positivo en la economía.

En este sentido, ha afirmado que Alemania se ha planteado elevar el gasto militar en tres décimas de PIB al año, de manera progresiva y partiendo "desde el 2 y pico en el que está ahora", mientras que en Reino Unido el planteamiento es de dos décimas de PIB.

"Yo, sinceramente, creo que más de dos décimas, tres décimas al año, no es simplemente posible. Si fueras más allá de eso, probablemente el gasto que despliegues o la inversión que despliegues no va a ser eficaz, no tienes capacidad técnica de hacerlo. Yo me centraría mucho más en el ritmo al cual uno puede ir avanzando, y la referencia va a ser móvil.

Ahora decimos que es ésta, pero dentro de unos años las amenazas pueden ser menores o son mayores, o hay avances tecnológicos que exigen un gasto menor o mayor", ha explicado en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.

Para el gobernador, poner el foco en el medio-largo plazo "puede ser una narrativa interesante", pero considera que lo importante "desde el punto de vista de la eficacia económica, de lo que es factible y lo que es mejor hacer, es el ritmo al cual uno lo va desplegando en el tiempo". "Y el debate, desgraciadamente, no está suficientemente focalizado en esto", ha asegurado.

Escrivá ve "mucho más deseable" que haya una coordinación de las iniciativas de gasto en defensa y de inversión a nivel europeo para que se complementen y para que sean más eficaces. Así, ha apuntado que cuanto más coordinada sea una iniciativa de gasto en defensa en Europa, mejor y mayor es el impacto positivo sobre la economía.

"Cuando uno lo mira desde su lado estrechito, cuesta verlo y los intereses nacionales, los intereses más domésticos tienden a ser, a primar, pero frente a eso hay que elevarse y hacer ver que esto no es así, no debe serlo", ha defendido.

Escrivá cree que las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre quedarse en el 2,1% del PIB, forma parte de la narrativa negociadora "de unos y otros".

"Al final, insisto, lo más importante es ver una senda presupuestaria de medio plazo, año a año, y en qué se gasta. No estamos dedicando mucho tiempo a ver en qué se gasta. No es lo mismo invertir en defensa, por ejemplo, en innovación, que hacer gasto corriente en defensa, y no empujes industria europea, industria nacional. Los multiplicadores son muy distintos. Yo creo que el debate tiene que estar en eso. Es decir, no en a dónde vamos, sino en el cómo y el cuándo. Es decir, a qué ritmo lo vamos haciendo. Y ese debate no está encima de la mesa suficientemente", ha añadido.