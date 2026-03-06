La eurozona creció menos de lo previsto, con una expansión del 0,2% en el cuarto trimestre y de 1,4% en 2025

El PIB de la eurozona - EPDATA

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona registró una expansión del 0,2% en el cuarto trimestre de 2025, una décima menos de lo estimado inicialmente, según la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que también ha rebajado una décima el crecimiento de la zona euro en el conjunto de 2025, hasta el 1,4%.

En el caso de los Veintisiete, el PIB avanzó también un 0,2% entre octubre y diciembre de 2025 en comparación con el tercer trimestre, cuando la expansión fue del 0,4%, alcanzando así en el conjunto del año un crecimiento del 1,5%. En ambos casos, Eurostat también ha revisado una décima a la baja su estimación preliminar.

Respecto del cuarto trimestre de 2024, el PIB aumentó un 1,2% interanual en la zona euro y un 1,4% en el conjunto de la UE.

Entre los Veintisiete, el mayor aumento del PIB en comparación con el trimestre anterior correspondió a Malta (2,1%), por delante de Lituania (1,7%) y de Croacia y Chipre (1,4% cada uno).

Por contra, Irlanda registró una contracción del PIB del 3,8%, mientras que en Rumanía la caída fue del 1,9%, y del 0,1% tanto en Estonia como en Luxemburgo. De su lado, Austria no registró crecimiento en el cuarto trimestre de 2025.

De su lado, España, con una expansión del 0,8%, se destacó en el último trimestre del año como la economía con mejor desempeño entre las más grandes de la UE, ya que el PIB de Alemania aumentó un 0,3% entre octubre y diciembre, la misma expansión de Italia, mientras que Francia se expandió un 0,2%.

Para el conjunto de 2025, la expansión del 1,4% de la zona euro supone una sustancial aceleración respecto del crecimiento del 0,9% de 2024 y del 0,4% de 2023. En el caso de la UE, crecimiento anual del 1,5% el año pasado es también el mayor desde 2022.

Entre los Veintisiete, el mayor dato de crecimiento del PIB en 2025 correspondió a Irlanda (12,3%), por delante de Malta (4%) y de Chipre (3,8%). Por contra, los datos de crecimiento más débiles se registraron en Alemania y Finlandia, con un 0,2% cada uno, así como en Hungría, con un 0,4%.

La economía española creció un 2,8% en 2025, después de la expansión del 3,5% en 2024, pero destacándose sobre el 0,2% de Alemania, el 0,5% de Italia y el 0,8% de Francia.