Las expectativas de los inversores alemanes se hunden en abril a mínimos desde 2022, según ZEW

Archivo - FILED - 08 September 2021, Berlin: Achim Wambach, President of the Centre for European Economic Research (ZEW), talks to the Deutsche Presse-Agentur during an interview in a Berlin restaurant. Photo: Christoph Soeder/dpa - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los inversores alemanes se ha hundido en abril por segundo mes consecutivo a raíz del conflicto en Oriente Próximo, según el indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW), que ha caído hasta los -17,2 puntos desde los -0,5 del mes anterior, lo que supone la lectura más débil del dato desde diciembre de 2022.

De su lado, la evaluación de la situación actual en el país germano ha empeorado también de manera sustancial, pasando de -62,9 puntos en marzo a -73,7 en abril, su peor lectura desde diciembre de 2025.

En el caso de la zona euro, las expectativas también disminuyeron drásticamente en abril, con un resultado de -20,4 puntos, frente a los -8,5 de marzo, mientras que la valoración de la presente coyuntura se deterioró hasta los -29,9 del mes anterior.

"Las expectativas están cayendo en terreno negativo. Las consecuencias económicas de la guerra de Irán para la economía alemana van mucho más allá del aumento de precios: la preocupación por una escasez de suministro energético a largo plazo está frenando las inversiones y debilitando el efecto de los estímulos gubernamentales", comentó el presidente del ZEW, Achim Wambach.