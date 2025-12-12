EY Insights y Esade EcPol prevén que la economía crecerá este año un 2,9% y que el dinamismo se mantendrá

Archivo - La bandera de España en una visual de los tejados de Madird desde la Torre Colón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

EY Insights y Esade EcPol estiman que el Producto Interior Bruto (PIB) español cerrará el año 2025 con un crecimiento del 2,9%, más del doble que la eurozona, y prevén que la economía comenzará 2026 manteniendo el dinamismo y navegando los crecientes riesgos.

El modelo de seguimiento y pronóstico en tiempo real de EY Insights y Esade EcPol, 'RealTimeTracker', estima un crecimiento trimestral del PIB del 0,7% en el cuarto trimestre de 2025, en línea con el promedio de los últimos cuatro trimestres.

También anticipa, con información aún muy incompleta, una leve aceleración en el primer trimestre de 2026 (+0,8%), lo que indicaría que el dinamismo de la economía española "se mantendría a corto plazo".

En el avance del 0,7% del cuarto trimestre de 2025 habrían tenido una aportación positiva los índices de cifra de negocio de la mayoría de las ramas de servicios, compensada por señales mixtas en los índices de confianza y de inversión y por una contribución levemente negativa de ciertos indicadores de demanda, de oferta y del mercado laboral.

Con todo, el perfil de crecimiento para este año sitúan las estimaciones de los expertos para avance anual del PIB en el 2,9%, siete décimas más que lo pronosticado a principios de año y más del doble que en la eurozona, "lo que confirmaría la resistencia relativa de la economía española y su capacidad para sortear un balance de riesgos elevados".

EL CRECIMIENTO DEL PIB EN 2026 RONDARÍA UN 1,9%

El 2,9% anual estimado sentaría también las bases para mantener el tono positivo en 2026. En concreto, el efecto arrastre sería del 1,1% (cifra de avance en 2026 si la economía se mantuviera estancada durante todos los trimestres) y, si llegara a registrarse el 0,8% de la estimación preliminar en el primer trimestre de 2026, el crecimiento anual en 2026 rondaría un 1,9% "garantizado" (sin avances trimestrales el resto del año).

Por tanto, la perspectiva para 2026 es por ahora "favorable", como muestran las predicciones vigentes (2,0% FMI, 2,1% Panel de Funcas, 2,2% OCDE y 2,3% Comisión Europea), aunque en trayectoria de moderación frente al dinamismo de los últimos años, según se desprende del informe.

De cara al próximo año, se prevén persistentes a corto plazo las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio y de los mercados financieros, las presiones sobre los mercados de deuda soberana o las elevadas valoraciones de los activos de riesgo.

Todo ello indicaría que la economía española deberá navegar en 2026 un panorama de riesgos sustancialmente similar al de 2025, que podría amplificar las vulnerabilidades para enfrentar diversas perturbaciones externas, en un contexto de repunte inflacionario y de márgenes de maniobra reducidos por la parálisis doméstica en el ámbito presupuestario o legislativo.