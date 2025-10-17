La facturación del sector servicios modera su crecimiento en agosto al 2,8% y encadena 17 meses de alzas

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 2,8% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa casi dos puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de abril, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 17 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 3% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,3% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,2% en agosto en tasa interanual, porcentaje un punto superior al de julio. Con este repunte, la serie corregida también encadena 17 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (agosto sobre julio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 0,1%, en contraste con el retroceso del 0,3% experimentado en julio.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,3% en el octavo mes del año respecto a agosto de 2024, tasa una décima inferior a la registrada en julio. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))