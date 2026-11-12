La Fed cambia su calendario de reuniones para 2027: la de octubre no incluirá decisiones de tipos de interés

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) - Valerie Plesch/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha hecho públicas las fechas de las reuniones que el banco central mantendrá el próximo año 2027, un nuevo calendario revisado en el que especifica que la cita prevista para los días 26 y 27 de octubre no contará con decisiones sobre política monetaria.

Esta cambio ya fue anunciado por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, en la rueda de prensa tras la última reunión del instituto emisor donde detalló que quería reducir el número de decisiones sobre los tipos de interés.

De esta manera, Warsh indicó que en 2027 reduciría una de las citas de política monetaria y su sustitución por un debate sobre cuestiones generales de estrategia de política monetaria. Para 2028, el número de reuniones dirigidas a esta cuestión aumentará a dos.

A través de estas modificaciones, la Reserva Federal pasará de contar con ocho revisiones de la orientación de los tipos de interés a solamente seis.

Warsh justificó el cambio alegando que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) necesita reservar tiempo y espacio para "reflexionar de nuevo sobre cuestiones importantes y para proyectar nuestra mirada a largo plazo en el lado izquierdo del punto decimal" de los tipos de interés, tal y como dijo.

"Se trata de una decisión institucional que afecta a la naturaleza y la calidad de nuestras deliberaciones y, en última instancia, a la sensatez de nuestras decisiones. Es un cambio más para encauzar la conducción de la política monetaria", afirmó el 'guardián del dólar'.

El presidente de la Fed todavía no ha clarificado de qué tratarán las reuniones en las que no se emita una decisión sobre los tipos de interés, aunque ha sostenido que no se publicará tampoco ningún comunicado al respecto tras estas citas.