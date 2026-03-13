Fitch afirma el rating 'A' de España con perspectiva 'estable'

Archivo - Izado de la bandera española durante el acto central conmemorativo del “Día de las Fuerzas Armadas”, a 28 de mayo de 2022, en Huesca, Aragón (España). Este acto cuenta con la participación de militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia Fitch ha confirmado este viernes la nota de solvencia 'A' con perspectiva 'estable' de la deuda soberana a largo plazo de España, destacando el fuerte crecimiento de la economía del país, que volverá a registrar en 2026 una expansión "muy por encima" de la eurozona, aunque ha advertido de que la parálisis política socava la implementación de reformas fiscales y ha subrayado el problema de asequibilidad de la vivienda ante la escasez de oferta.

En su análisis, la calificadora de riesgos apunta que, tras lograr en 2025 otro año sólido, con un crecimiento del PIB real del 2,8%, el doble de la media de la eurozona, espera que España crecerá en 2026 un 2,5%, también muy por encima del crecimiento del 1,3% previsto para la eurozona, mientras que el ritmo de expansión se aproximará a la estimación de crecimiento potencial del 2% para 2027.

En este sentido, Fitch destaca el impulso de la inmigración a la expansión económica, subrayando que ha sido un motor clave de la recuperación española tras la pandemia, aunque advierte de que la regularización anunciada por el Gobierno tendrá un impacto limitado en el crecimiento del empleo, ya que la encuesta de población activa española ya incluye a los trabajadores informales, si bien experiencias anteriores sugieren que podría facilitar la transición de los inmigrantes a empleos más formales y mejor remunerados.

En cuanto al déficit, la agencia apunta que la bajada del desequilibrio negativo en 2025 al 2,5% del PIB desde el 3,2% de 2024 fue ligeramente mejor de lo esperado, gracias a un crecimiento excepcionalmente fuerte de los ingresos y prevé que este año se reducirá al 2,4% del PIB antes de ampliarse al 2,6% en 2027

De su lado, la deuda pública de España, que se situó en el 100,8% a finales de 2025, caerá por debajo del 100% a finales de 2026 por primera vez desde 2019 y disminuirá gradualmente hasta el 96,5% en 2029.

Por otro lado, la calificadora de riesgos destaca que el Gobierno minoritario liderado por Pedro Sánchez no ha logrado la aprobación de los presupuestos en el Parlamento, lo que ha provocado la prórroga del presupuesto de 2023 por tercer año consecutivo y considera "cada vez más improbable" la aprobación del presupuesto antes de las elecciones de 2027 debido a la continua fragmentación parlamentaria.

"Esta parálisis política y la ausencia de una agenda fiscal formal socavan la implementación de las reformas estructurales y aumentan la incertidumbre en torno a la trayectoria de consolidación de España y su capacidad para afrontar las presiones de gasto una vez que se ralentice el crecimiento de los ingresos", advierte.

Asimismo, los analistas de Fitch apuntan que la rápida apreciación de los precios de las casas está generando preocupación por la asequibilidad de la vivienda, ya que los precios inmobiliarios han subido aproximadamente un 47% acumulado desde 2020, aunque el incremento real ha sido más moderado.

A est respecto, consideran que las limitaciones de la oferta siguen siendo el principal problema estructural, mientras que afirman que, a diferencia del auge inmobiliario anterior a 2008, los criterios de concesión de crédito se han mantenido sólidos y el apalancamiento de los hogares continúa disminuyendo, cayendo al 47,5% del PIB en 2024 (por debajo de la media de la UE del 54,5%).

SCOPE MANTIENE EL RATING DE ESPAÑA.

De su lado, la agencia alemana Scope Ratings también mantiene sin cambios su nota de solvencia de la deuda soberana de España, con una calificación 'A' con perspectiva 'positiva'.

"El desempeño económico de España continúa siendo uno de los más rápidos entre las economías avanzadas", destaca la agencia, para la que este sólido dinamismo cíclico se traduce en una mejora del mercado laboral, que continúa beneficiándose de una fuerte creación de empleo, mientras que la tasa de desempleo se ha situado por debajo del 10%, reflejando en parte la integración de un gran número de trabajadores extranjeros en sectores que suelen sufrir escasez de mano de obra, como la construcción y la hostelería.

De cara al futuro, Scope prevé que el crecimiento económico de España se modere hasta situarse en torno al 2,3% en 2026, antes de normalizarse hasta un promedio de aproximadamente el 1,8% entre 2027 y 2030.

Asimismo, si bien destaca que el entorno internacional más débil, con aranceles estadounidenses elevados y crecientes tensiones geopolíticas, no ha afectado la competitividad externa de España, advierte de que la economía española "no será inmune" a un impacto prolongado y severo del actual conflicto en Oriente Próximo, que podría debilitar el entorno externo y traducirse en una mayor inflación.

En este sentido, a pesar de que la economía española depende moderadamente del comercio y de las importaciones de energía de Oriente Próximo, se vería afectada negativamente por canales indirectos, como el aumento de los precios internacionales de la energía y la menor demanda de sus socios comerciales.

Por otro lado, Scope señala que la ausencia de un presupuesto aprobado desde 2023 y la falta de una estrategia clara de consolidación fiscal "no están frenando la mejora de las cuentas fiscales" y espera que continúen mejorando, incluyendo una reducción del déficit al 2,3% del PIB este año. Asimismo, en cuanto a la deuda pública, la agencia prevé que continúe disminuyendo gradualmente, impulsada por la mejora sostenida de las cuentas públicas y un crecimiento nominal sólido.

Sin embargo, advierte de que un conflicto prolongado en Oriente Próximo y las presiones socioeconómicas asociadas a una mayor inflación podrían obligar al Gobierno a implementar medidas de apoyo fiscal, lo que afectaría a su capacidad para consolidar las cuentas públicas.

Además, dado el aumento de los costes de envejecimiento de la población, especialmente a partir de 2030, "es improbable que la mejora cíclica de la economía sea suficiente para mantener las cuentas públicas en una trayectoria de mejora a medio plazo".