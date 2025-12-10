El FMI avisa de que el modelo de crecimiento basado en las exportaciones de China genera "desequilibrios"

Archivo - Imagen de recurso de una bandera de China. - Jörg Carstensen/dpa - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha avisado este miércoles de que China encara "desequilibrios" por su dependencia de un modelo de crecimiento basado en las exportaciones y por la debilidad de su divisa, el yuan.

Según se desprende del informe del 'Artículo IV' para el país, la transición a un paradigma de consumo interno es una "prioridad" ya recogida en el decimoquinto Plan Quinquenal, pero el FMI ha reclamado políticas macroeconómicas y reformas "más urgentes y contundentes".

Por otro lado, ha abogado por adoptar medidas que reduzcan el endeudamiento de las familias, las inversiones ineficientes y las políticas industriales "innecesarias".

Asimismo, la entidad multilateral ha constatado que la débil demanda interna y las presiones deflacionistas se están traduciendo en una baja inflación que, comparada con la de sus socios comerciales, está provocando una devaluación del yuan. Este fenómeno está sosteniendo el auge exportador chino.

"Como segunda economía más grande del mundo, China es simplemente demasiado grande como para generar tanto crecimiento a partir de las exportaciones. Seguir dependiendo de las ellas conlleva el riesgo de agravar las tensiones comerciales mundiales", ha afirmado en rueda de prensa la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

No obstante, la economista búlgara ha hecho énfasis en que no se ha recomendado de manera explícita a Pekín que permita una apreciación del yuan.

El organismo dirigido por Georgieva ha proyectado también un crecimiento para China del 5% en 2025 y del 4,5% en 2026, lo que supone una revisión al alza de dos y tres décimas desde octubre, respectivamente, gracias a las medidas de estímulo del Gobierno y a unos aranceles sobre las exportaciones menores de lo esperado.

RECOMENDACIONES

Ante los "desequilibrios" detectados y para poder mantener el dinamismo del PIB, el FMI ha instado a China a que revise su fiscalidad y marco financiero, y a que 'limpie' los balances del sector inmobiliario, financiero y gubernamental.

Por último, ha llamado a profundizar en las reformas de mercado, a abrir el sector servicios y a fomentar la libre competencia entre las empresas.