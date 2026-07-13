Funcas sube al 2,3% el PIB de 2026 y prevé una inflación media del 3,2% este año

Previsiones de Funcas sobre la economía española - EPDATA

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Panel de Funcas ha revisado al alza en una décima su previsión de crecimiento del PIB para 2026, hasta el 2,3%, gracias a la mayor fortaleza de la demanda nacional pese al lastre del sector exterior.

La revisión responde a la resistencia mostrada por la economía española en el segundo trimestre, cuyo avance se estima en el 0,5%, una décima más de lo previsto en el anterior ejercicio del Panel, si bien los expertos anticipan una desaceleración en la segunda mitad del año, con tasas del 0,4% en el tercer y cuarto trimestre.

Para 2027, el consenso de los 19 servicios de estudios consultados mantiene sin cambios su estimación de crecimiento en el 2%, en un escenario marcado por un menor vigor de la inversión y del consumo, tanto público como privado, que reducirá la aportación de la demanda nacional a 2,1 puntos, mientras que el sector exterior restará una décima.

El Panel aprecia además un desplazamiento de los riesgos en sentido más favorable: frente a la anterior encuesta, en la que predominaba la percepción de sesgo a la baja, ahora la mayoría considera que las probabilidades de desviación son al alza o equilibradas.

En materia de precios, los panelistas esperan que la tasa general de inflación repunte ligeramente en los próximos meses pero cierre 2026 con una media anual del 3,2%, una décima más que en el Panel previo, y una tasa interanual del 3% en diciembre.

Para 2027, el consenso sitúa la inflación media en el 2,3% y la tasa interanual de diciembre en el 2,1%, mientras que la inflación subyacente se mantendría en el 2,7% este año y repuntaría al 2,5% el próximo.

En el mercado laboral, el Panel prevé un aumento del empleo del 2% en 2026 y del 1,5% en 2027, con una tasa de paro media que bajaría al 10% este año y al 9,6% el siguiente, sin cambios respecto al ejercicio anterior de la encuesta.

La estimación de déficit público se sitúa en el 2,5% del PIB para 2026 y en el 2,4% para 2027, aunque con una notable dispersión entre previsiones, que van desde el 2,1% al 2,9% para este año y del 2% al 2,8% para el próximo.

PAUSA EN LAS SUBIDAS DE TIPOS

En el plano internacional, los analistas han incorporado la inflexión que supone el acuerdo en Oriente Medio, pero siguen siendo cautos y consideran que el entorno exterior continuará siendo desfavorable tanto en la Unión Europea como fuera de ella durante los próximos meses.

La moderación de la inflación en Europa permite, no obstante, anticipar una pausa en las subidas de tipos del Banco Central Europeo tras el alza de junio hasta el 2,25%, escenario en el que el consenso espera que la facilidad de depósito se mantenga estable y que el Euribor a un año, actualmente en torno al 2,7%, descienda de forma gradual hasta situarse cerca del 2,5% al cierre de 2027.