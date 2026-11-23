Archivo - (Foto De ARCHIVO) Turistas Con Maletas, A 1 De Julio De 2025, En Madrid (España) - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El turismo, uno de los principales motores de la economía española, ocupa un lugar destacado en las propuestas económicas de los partidos políticos.

Los programas electorales de PSOE, Partido Popular, Vox y Sumar para las elecciones generales de este domingo dibujan diferentes estrategias para una industria que trasciende el alojamiento y la restauración y que tiene un impacto directo sobre el comercio, el transporte, la cultura y el conjunto del tejido empresarial.

PSOE: GRAVAR LOS PISOS TURÍSTICOS Y LOS VIAJES DE LUJO

El PSOE propone en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre un modelo de turismo sostenible y resiliente que prioriza el derecho a la vivienda frente al uso turístico.

Para frenar la especulación, plantea crear un impuesto progresivo a grandes propietarios y fondos buitre con inmuebles turísticos, limitar estos alojamientos en zonas tensionadas, reforzar las inspecciones contra el fraude y consolidar el veto de las comunidades de vecinos.

En el plano fiscal y territorial, el documento habilita un marco estatal para que los ayuntamientos que lo deseen puedan cobrar un recargo sobre las pernoctaciones en viviendas turísticas destinado a financiar servicios públicos y políticas de vivienda.

Asimismo, plantea actualizar los fondos de cohesión territorial para compensar las externalidades del turismo masivo y crear una tasa ambiental sobre los viajes de lujo (jets privados, billetes en clase business y megayates) consumidos por el 0,1% más rico.

Finalmente, los socialistas apuestan por mejorar la eficiencia hídrica y energética de los destinos, adaptar la gestión del litoral al cambio climático y modernizar las infraestructuras portuarias y aeroportuarias.

El programa completa su enfoque impulsando la gastronomía española como motor turístico y asegurando que grandes eventos como el Mundial 2030 dejen un legado de empleo e instalaciones abiertas en el territorio.

PP: PERTE TURÍSTICO Y PLAN RENOVE PARA HOSTELERÍA

El programa electoral del Partido Popular (Reconstrucción Nacional) propone dinamizar esta industria para lograr un mayor gasto por visitante, más inversión, empleo estable y desestacionalización, facilitando que hoteles, bares, restaurantes, comercios y empresas incorporen tecnología, modernicen su oferta y consoliden a España como referente mundial en captación y formación de talento turístico.

En el ámbito de la promoción internacional, los 'populares' plantean proyectar al exterior la cultura, el patrimonio, la gastronomía y el deporte españoles como motores de atracción e influencia global, defendiendo expresamente que España albergue la final del Mundial de fútbol de 2030.

Asimismo, proponen modernizar los programas del Imserso para fomentar el envejecimiento activo, actualizar las leyes de protección del patrimonio material e inmaterial, impulsar los Museos Nacionales y garantizar la protección y proyección dentro y fuera de España de las fiestas, tradiciones y folclores populares, incluida la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia.

Para mejorar la conectividad y dar seguridad jurídica a las infraestructuras vinculadas al sector, el documento incluye un plan de más de 300.000 millones de euros en 15 años para renovar la Alta Velocidad, ampliar la capacidad y accesos de los aeropuertos en función de la demanda y modernizar la red de 46 puertos de interés general.

En paralelo, establece garantías de conexiones aéreas y marítimas regulares y la adecuación de aeropuertos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como la aprobación de una nueva Ley de Costas que aporte seguridad jurídica a los negocios e instalaciones próximos al litoral.

Por último, el programa incorpora medidas de apoyo territorial y empresarial con impacto directo en el sector, como el refuerzo de la financiación local teniendo en cuenta la población estacional y ayudas directas a municipios de menos de 250 habitantes para sostener sus servicios básicos ante el aumento de población durante las vacaciones.

VOX: REGULAR LAS VUT E IMPULSAR TURISMO RURAL

Vox propone en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre fomentar la industria turística mediante la creación de empleos de calidad, medidas fiscales y de promoción interior y exterior, garantizando al mismo tiempo la convivencia y la preservación de la identidad de los barrios.

En este ámbito, la formación apuesta por impulsar el turismo rural, de montaña e interior como herramienta para vertebrar la denominada 'España abandonada', junto con la conservación y difusión del patrimonio natural, cultural y artístico.

En materia de vivienda y alojamiento, el partido liderado por Santiago Abascal recoge en su documento la regulación de la proliferación masiva de viviendas de uso turístico (VUT) y el refuerzo de los servicios de inspección para perseguir los pisos turísticos ilegales.

Asimismo, plantea una fiscalidad agravada y disuasoria para compradores no comunitarios y operaciones especulativas de fondos o sociedades, destinando la recaudación a bonificaciones para la compra de vivienda y la construcción de vivienda protegida.

Por otro lado, el programa incluye medidas transversales con impacto en el sector, como el alivio fiscal en Baleares y Canarias -con rebajas en el IGIC y mejoras en las ayudas al transporte con la Península-, el fin de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para garantizar la libertad de circulación y la supresión del denominado "turismo sanitario".

Además, promueve la conservación del patrimonio histórico y religioso en el medio rural, el fomento de la actividad cinegética y la defensa de la tauromaquia.

FRENTE AMPLIO: LIMITAR PLAZAS

La política turística del programa electoral de Frente Amplio (Un programa como una casa) propone limitar las plazas turísticas según la capacidad ecológica y social de cada territorio, impulsar el turismo rural, el ecoturismo y la diversificación económica en Illes Balears y Canarias para superar su dependencia del monocultivo turístico.

Para frenar la turistificación y la especulación inmobiliaria, el documento plantea extinguir en un plazo máximo de tres años todas las licencias de pisos turísticos y alquileres de temporada fraudulentos en zonas tensionadas, equiparar legalmente los contratos de hasta 30 días y obligar a las plataformas digitales a retirar anuncios sin licencia bajo multas de hasta un millón de euros.

A ello se suma el endurecimiento fiscal mediante la aplicación del IVA del 21%, la supresión de deducciones en IRPF y Sociedades, un recargo de hasta el 150% en el IBI y la creación de una tasa turística municipal destinada a financiar servicios públicos afectados como la vivienda, la limpieza o el patrimonio.

En el plano medioambiental y de adaptación al cambio climático, Frente Amplio exige que los grandes establecimientos turísticos cubran el 100% de su demanda con energías renovables, retiren las calderas fósiles desde 2027, instalen puntos de recarga eléctrica y reutilicen aguas grises para ahorrar un 35% de agua.

Asimismo, propone detener promociones urbanísticas y turísticas despilfarradoras de recursos hídricos, prohibir nuevas construcciones en los primeros 500 metros del litoral, limitar la llegada masiva de megacruceros y suprimir vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta dos horas y media.

Finalmente, en el ámbito laboral y territorial, el programa establece un plan de choque contra la precariedad y la brecha salarial en sectores feminizados como la hostelería y la limpieza, junto con la reducción de la edad de jubilación a los 60 años para colectivos sometidos a especial penosidad física como las camareras de piso.

Además, plantea un mecanismo para liquidar el coste de la asistencia sanitaria prestada a turistas internacionales.