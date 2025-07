Garamendi (CEOE) culpa a la falta de Presupuesto de las continuas incidencias ferroviarias

Dice que tiene "poco sentido" firmar un incremento en gasto en defensa y no cumplirlo y que las deudas y gestos "se pagan"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha culpado a la falta de Presupuestos y, por tanto, de inversión en infraestructuras, de las continuas incidencias ferroviarias que se están viviendo en España desde hace un tiempo.

"Esto pasa porque llevamos tres años sin Presupuestos. No son ni de esta legislatura, sino de la anterior", ha recalcado Garamendi durante un coloquio en el 'Club Siglo XXI' este miércoles al ser preguntado por el 'caos' ferroviario.

En este sentido, Garamendi ha recalcado que la falta de Presupuestos está provocando que "todas las inversiones en infraestructuras" que el Gobierno debería hacer "no se están haciendo".

Así, ha indicado también que las carreteras tienen "un problema grave" por la falta de inversión, lo que se está traduciendo en más roturas en las lunas de los coches por el mal estado de las mismas.

"El tema de los trenes hay que mirarlo", ha insistido Garamendi, que ha criticado que pasajeros que hubieran tenido que estar casi 15 horas atrapados por averías y "no se pida perdón".

ARANCELES Y DEFENSA

Por otro lado, durante su participación en el coloquio, el presidente de la CEOE ha asegurado que los aranceles y la nueva política arancelaria de Estados Unidos (EE.UU) es un tema "delicado" porque la Administración Trump ha dejado de ver a Europa como un "socio" para empezar a verlo como un "cliente".

No obstante, ha recalcado que es una cuestión "europea" y no solo "española" porque "España no puede poner aranceles a Estados Unidos" ni viceversa, aunque la Administración Trump si que puede buscar poner aranceles a productos "que afecten más a España".

En relación al incremento en el gasto de defensa propuesto por la OTAN, Garamendi ha indicado que "tiene poco sentido hacer un corte de mangas" y decir "hemos firmado esto, pero no vamos a cumplirlo" porque Europa es un "club" y si se acuerda un incremento del gasto en defensa se debe cumplir. "Las deudas y los gestos se pagan", ha expuesto Garamendi.

Sobre la cuestión, también ha reconocido que Europa tardará entre 30 o 40 años en lograr tener una industria de defensa importante porque todavía se está "muy lejos" en inversión e innovación. "No consiste en comprar sólo en EE.UU", ha expuesto.

ABSENTISMO

Sobre el absentismo, el presidente de la CEOE ha recalcado que uno de los grandes problemas que hay en el mercado laboral español es el absentismo laboral, que cuesta unos 14.000 millones a las empresas y unos 15.000 millones al Gobierno.

Asimismo, ha recordado que el último acuerdo para la negociación colectiva firmado con sindicatos recogía la necesidad de abrir una mesa sobre la cuestión, pero que desde las organizaciones empresariales se encuentran con una "pared" cuando intentan abordar el tema.

"Curiosamente las mayores bajas se dan los lunes y los viernes", ha expuesto el presidente de la CEOE que ha indicado que en España también hay un "problema de actitud", lo que se refleja en, por ejemplo, el elevado paro juvenil.

CREE QUE ES "LEGÍTIMO" QUE EL PP NO PRESENTE UNA MOCIÓN

En un plano político, Garamendi ha asegurado que es "legítimo" que el Partido Popular (PP) no presente una moción de censura al Gobierno actual para perderla. "Cuando se plantea es para ganar", ha expuesto al ser preguntado por la cuestión.

Asimismo, ha negado que ir a elecciones sea "lo mejor" y ha asegurado que "hay más sistemas". "El Gobierno, nos guste más o menos, es legítimo", ha zanjado.

50.000 EMPRESAS MENOS

Por otro lado, respecto a los datos de empleo, el presidente de la CEOE ha recalcado que los datos de afiliación y paro no cuentan que en España hay 50.000 empresas menos que hace unos años.

Asimismo, ha asegurado que las empresas de menos de cinco trabajadores no contratan y están teniendo un crecimiento negativo.