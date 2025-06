Gavilán se despide del Banco de España subrayando la importancia de contar con Presupuestos actualizados

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, ha subrayado la importancia de contar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualizados para dar "visibilidad de política económica" a los agentes económicos del país, especialmente a hogares y empresas.

Gavilán ha presentado este martes el informe trimestral de la economía española, que ha sido el último elaborado bajo su mandato, ya que dejará su puesto al frente de la Dirección General de Economía esta semana a petición propia.

El director general de Economía ha aprovechado su última exposición para remarcar la importancia de contar con una cuentas públicas actualizadas, ya que no contar con nuevos Presupuestos provoca un efecto "adverso" de pérdida de visibilidad de las políticas públicas y un desconocimiento de los ingresos y gastos que se van a adoptar.

Gavilán ha explicado que el consumo público ha sido una de las partidas más dinámicas en los últimos años y explica una parte muy importante del crecimiento económico español de los últimos años.

En el último ejercicio de proyecciones, el organismo estima que este crecimiento del consumo público se va a desacelerar en los próximos años. No obstante, Gavilán ha explicado que esto responde a que actualmente se maneja un escenario de 'no policy change', ya que no se conocen cuáles son las políticas fiscales por el lado de los ingresos o los gastos que se van a adoptar en los próximos años.

Sobre la salida de Gavilán, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, lamentó ayer su marcha y aseguró que su dimisión "no tiene nada que ver" con el informe anual.

"Yo estoy encantado con el señor Gavilán. Yo no hubiera querido que se hubiera ido el señor Gavilán", apuntó en la jornada de ayer el gobernador durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

Argumentó que el director general de Economía quería "nuevos horizontes profesionales" y esperó, a petición de Escrivá, a presentar el informe anual y las proyecciones macroeconómicas de hoy para efectuar su salida. "Yo le pedí que lo completara para poder, a partir de ahí, empezar", defendió el gobernador.

El pasado 21 de mayo, tras la presentación del 'Informe Anual', Gavilán comunicó oficialmente su voluntad de dejar su puesto al frente de la Dirección General de Economía en el Banco de España, una decisión que será efectiva este mismo jueves 12 de junio.

Escrivá recordó que ahora hay abierto un proceso internacional para que se presenten los mejores candidatos para el puesto de nuevo director general de Economía, que será elegido por un panel de "tres economistas de altísimo prestigio".

"Yo creo que es eso es calidad institucional, cuando uno afronta nuevas situaciones, lo que tiene que hacer es intentar utilizar las mejores prácticas internacionales y eso es lo que estamos intentando hacer siempre", subrayó.