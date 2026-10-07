Georgieva (FMI) insta a abordar los retos del 'shock' energético, la deuda y la IA: "Se acerca el invierno"

Archivo - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, interviene en un discurso, a 9 de abril de 2026, en Washington (Estados Unidos). Georgieva ha remarcado que la economía global iba bien, que incluso la instituci - FMI - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva ha instado a adoptar un conjunto de medidas "urgentes e integrales" para abordar los desafíos planteados por las perturbaciones del mercado energético, así como por unos crecientes niveles de endeudamiento y la inversión y desarrollo de la inteligencia artificial (IA), que empujan a la economía mundial "en sentidos opuestos".

En un discurso pronunciado en Singapur, previo a la celebración durante la próxima semana en Bangkok de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial (BM), la economista búlgara ha destacado que "la economía global se ve impulsada en dos sentidos opuestos: una crisis de suministro energético y una crisis de demanda impulsada por la IA", apuntando que el impacto combinado de estas dos fuerzas es muy desigual en todo el mundo.

De este modo, si bien las proyecciones de la institución mostrarán que el crecimiento global se ha mantenido desde la pasada primavera, existen diferencias sustanciales a causa del impacto de los conflictos bélicos en curso, así como de los efectos sobre aquellos países que dependen de las importaciones de energía y carecen de suficiente margen de maniobra política para amortiguar las crisis.

En este sentido, ha señalado el impacto sobre la inflación y el crecimiento relacionado con el aumento del coste de la energía y, con ella, de los fertilizantes, los alimentos y los insumos industriales clave, advirtiendo de que, aunque el efecto en los precios energéticos se ha contenido por el momento, "se acerca el invierno", lo que podría impulsar aún más las presiones inflacionarias.

Asimismo, la directora del FMI ha advertido de los elevados niveles de déficit y deuda, así como los crecientes costes de hacer frente al servicio de la misma altos. "La deuda pública mundial se encuentra cerca de sus niveles más altos desde la posguerra y está en camino de superar pronto el 100% del PIB", ha comentado.

A este respecto, Georgieva ha añadido que la IA influye en este panorama al competir por el ahorro privado con el aumento de la emisión de bonos privados a largo plazo al mismo tiempo que una parte del aumento de los rendimientos puede reflejar la anticipación de un crecimiento más rápido en el futuro.

"Nos guste, nos disguste o temamos, la IA ya está aquí y se está convirtiendo rápidamente en un motor clave de la prosperidad relativa de los países en la economía mundial", ha reconocido la exvicepresidenta de la Comisión Europea, para quien puede convertirse en un factor que aumente el riesgo de desigualdad económica mundial entre los países que actualmente apuestan por el desarrollo de la nueva tecnología y los demás.

En este sentido, un estudio del FMI sugiere que, si se implementa correctamente, la IA podría generar con el tiempo hasta medio punto porcentual de crecimiento mundial adicional anualmente.

MEDIDAS URGENTES.

"La situación exige un conjunto urgente e integral de respuestas políticas", ha afirmado la economista búlgara.

De este modo, en el caso de la política monetaria, la directora del FMI ha señalado la persistente inflación elevada en economías como Estados Unidos, recordando que el efecto del auge de la construcción de infraestructura de IA es inflacionario, así como el de las crisis energéticas y alimentarias o la imposición de aranceles, el aumento del gasto en defensa y la elevada deuda pública.

"Quizás ahora sea un buen momento para una política monetaria prudentemente restrictiva en muchos países", ha defendido, añadiendo que "es muy apropiado" que la Reserva Federal de Estados Unidos, el BCE y el Banco de Japón hayan subido los tipos de interés y se hayan pronunciado con firmeza al respecto.

En cuanto a la política fiscal, Georgieva ha lamentado que no se observan medidas decisivas en las economías avanzadas con alto nivel de endeudamiento, donde se necesitan urgentemente planes creíbles de consolidación fiscal a medio plazo, mientras que los mercados emergentes pueden afrontar no solo mayores costes de financiación, sino también flujos de capital más volátiles, por lo que también deberían esforzarse por ampliar su margen fiscal, al tiempo que incrementan sus reservas de divisas.

"No podemos seguir postergando las medidas necesarias; cuentan con las herramientas, ahora tienen la sabiduría para utilizarlas", ha resumido la directora del FMI. "Nos enfrentamos a decisiones políticas muy difíciles", ha apostillado.