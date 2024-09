Gobierno asegura que el gobernador del Banco de España tendrá un perfil "de absoluta solvencia y compromiso"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado este martes que los próximos responsables de dirigir el Banco de España responderán "a un perfil de absoluta solvencia" y estarán a la altura, en términos de compromiso y de competencia "como siempre ha sido".

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" en cuanto al inminente nombramiento de la nueva cúpula del Banco de España, aunque ha recordado que será el ministro de Economía, Comercio y Empresa quien la presentará en el Congreso de los Diputados.

"Es evidente que los responsables de dirigir el Banco de España, sin duda ninguna, responderán, como no puede ser de otra manera, a un perfil de absoluta solvencia, como siempre ha sido. Y, lógicamente, estando siempre a la altura, tanto en términos de compromiso y de competencia, como siempre ha sido", ha subrayado Alegría.

Aún no se ha confirmado el nombre propuesto por el Gobierno para ocupar el puesto de gobernador del Banco de España, pero desde el PP aseguran que no tienen constancia de ningún otro candidato que no sea el ministro José Luis Escrivá, un perfil que el primer partido de la oposición ya confirma que no apoyará.

El Gobierno propuso en julio al PP el nombre del actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, una propuesta que ya fue rechazada de plano por el PP por proceder del propio Ejecutivo.

El nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España no tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros, ya que produce a propuesta del presidente del Gobierno, con lo que únicamente debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de España se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador.

Sin embargo, y ante el inminente nombramiento, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha advertido al Ejecutivo de que con su formación "no cuente" para este nombramiento que ha calificado como una "nueva invasión del Banco de España".

A la espera de que se anuncie mañana de manera oficial, Escrivá ha cancelado su participación en un curso de la asociación digital Ametic, que se está celebrando esta misma semana en Santander.

EN MAYO ESCRIVÁ RECHAZÓ ESTA POSIBILIDAD

El pasado mes de mayo, ya sonó el nombre de Escrivá como posible relevo de Hernández de Cos y el propio ministro aseguró en aquella ocasión que ser gobernador del Banco de España no era un puesto en el que estuviera "pensando", ni algo que tuviera "en la cabeza" o fuera "relevante".

"Que me vengan con esta historia, sinceramente, no", aseguró a los periodistas en un evento sobre digitalización de las pymes celebrado en Madrid en mayo de este año.

Escrivá, que en la pasada legislatura fue ministro de Seguridad Social, ha protagonizado algunos desencuentros con el Banco de España y con su gobernador acerca de estudios que ha publicado el organismo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la necesidad de reformas, en algunos casos en sentido contrario a las propuestas por el Ejecutivo.

José Luis Escrivá tiene una amplia formación y experiencia profesional en el ámbito de la macroeconomía y las finanzas. Licenciado en Ciencias Económicas y con postgrados en Análisis Económico y Econometría, además de sus puestos como ministro, primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la pasada legislatura, y ahora al mando del departamento de Transformación Digital, ha sido jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (1999-2004) y asesor del Instituto Monetario Europeo (1993-1999).

En el Banco de España, ocupó la Subdirección del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y fue jefe de la Unidad de Investigación Monetaria en el organismo de la madrileña calle de Alcalá.

Además, ha sido presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea (2015-2019) y presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (2014-2020), además de economista-jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA (2004-2010).

Durante la pasada legislatura, Escrivá tuvo varios encontronazos con el Banco de España a cuenta de los estudios de la autoridad monetaria sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones. En concreto, en mayo de 2022 el ministro llegó a asegurar que los análisis del Banco de España adolecían de "falta de sofisticación" y no aportaban "ningún elemento nuevo" sobre el futuro de las pensiones.